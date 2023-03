Cristiano Ronaldo, firme en Selección Portugal: No sufren por su edad

El primer mundo tiene su particularidad: se fijan en la experiencia, el aporte a nuevas generaciones, los récords históricos y convocan a Cristiano Ronaldo, de 38 años, a la Selección de Portugal. En este lado del mundo llaman a Falcao, máximo artillero en la historia de Selección Colombia, y se rasgan las vestiduras. Ha de ser el mundo el que está mal...

Lo cierto es que el nuevo seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ha llamado la atención con su primera convocatoria desde que asumió el cargo y ha incluido al objeto de la discordia en el último Mundial de Catar, en el que fue noticia por los roces con el saliente Fernando Santos.



"Ronaldo es un jugador muy comprometido. Esa es mi posición. Es un jugador que puede dar experiencia, es una figura muy importante para el equipo", aseguró Martínez, ex DT de Bélgica y semifinalista en Rusia 2018, que ahora conduce el barco portugués.



"Cristiano tiene la oportunidad de ayudar al equipo y transmitir la experiencia de su carrera" a sus compañeros. "Cristiano Ronaldo es igual que los demás jugadores. No me fijo en la edad", afirmó.



A Martínez le dice más que Cristiano haya marcado 8 goles en 9 partidos, además de dos asistencias, en Al-Nassr, que los desencuentros en Catar y la traumática salida de Manchester United en su segundo periodo, otra vez tras roces con el DT, Erik ten Hag. ¿Por qué correr el riesgo si ya son tantos entrenadores que no han podido llevarlo bien? Solo Martínez lo sabe.



Lo cierto es que Cristiano estará el 23 en Lisboa contra Liechtenstein y luego, el 26, contra Luxemburgo de visitante. La edad, en algunos lugares del mundo, no es sinónimo solo de jubilación sino también de experiencia.