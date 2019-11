Sigue el ‘toma y dame’ en España: Moreno le respondió a Luis Enrique

El ya ex seleccionador de fútbol, Robert Moreno, ofreció una rueda de prensa este jueves para dar su versión de lo sucedido tras las explicaciones que dio Luis Enrique tan sólo un día antes. Moreno se dirigió a los periodistas durante algo más de cinco minutos, en una intervención en la que no admitió preguntas "porque no quiero faltar en lo que puse en el comunicado. Acabaría haciendo reproches y no los voy a hacer".

El técnico Moreno dijo que se sintió dolido por las formas del discurso de éste últimos, ya que considera que se le etiqueta "con algo injusto, por algo" que no es.



"Es un momento desagradable. Esto no es lo que hubiera querido", dijo Roberto Moreno en una comparecencia en la que no admitió preguntas y en la que recalcó que "no había tomado ninguna decisión" en la selección sin consultar con el resto del equipo técnico.



"No se por qué (Luis Enrique) no me quiere en su equipo (técnico) y no sé si lo sabré nunca", comentó Robert Moreno, quien quiso responder a Luis Enrique porque "en este puzzle faltaban mis piezas".



Moreno recordó que el 19 de junio, el día de su presentación con seleccionador, "tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique", cuenta que Luis Rubiales se juntó con el equipo de colaboradores para explicarles que "querían que fuese el seleccionador y decirnos que era nuestro proyecto. Y firmé un contrato que tenía que durar hasta la Eurocopa".



Después, Robert advirtió que "no se le escapa a nadie que si no hubiese seguido, él no habría podido volver. Tuve otro encuentro con Luis Enrique antes de la concentración en el que me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, y que estaba contento y orgulloso con mi trabajo".

Después Moreno contó el momento en el que Luis Enrique le comunica que no quiere seguir con él: "Una semana después de la concentración (tras el fallecimiento de su hija), pedí verle. Quería darle un abrazo y mi apoyo. Durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que yo había dicho en público que estaría dispuesto a dar un paso al lado si él decidiese volver, se lo dije en persona. Mi sorpresa fue la respuesta: 'No cuento contigo, con el resto del staff, sí'. Me quedé en shock, me fui y se lo hice saber a todo el staff. Estuvimos diez días destrozados, preguntándome qué había hecho mal. Eran momentos difícil y no preguntamos."



Este miércoles Luis Enrique Martínez tachó de "desleal" a Moreno, su ayudante en su primera etapa como seleccionador y posteriormente sustituto suyo cuando abandonó el cargo por la enfermedad de su hija -que falleció-, para justificar que no iba a contar con el catalán para su equipo técnico. "La ambición sin medida no es una cosa que quiera que tenga nadie de mi staff", insistió el asturiano.



Con Efe