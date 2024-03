Gareca y la insólita razón por la que no convocó a figura de Chile

Durante este viernes 8 de marzo, Ricardo Gareca dio a conocer su primer lista de convocados bajo el mando de la Selección de Chile que enfrentará en este mes a Albania y Francia.



El técnico argentino sorprendió con su nómina ya que dejó por fuera a varias figuras, pero una de ellas fue dejada por fuera por una insólita razón.



El ‘Tigre’ explicó en rueda de prensa que no llamó al delantero Ben Brereton por no hablar todavía español pese a que juega con la Selección austral desde el año 2021.

“Me gustaría que Brereton aprenda español. Está convocado hace 2 años, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, me llamó la atención que no hable el idioma”, dijo Gareca.



No obstante, aseguró que eso no será impedimento para convocarlos después, pero eso sí dejó claro que quiere que hable español ya que “lo considera fundamental para la comunicación fuera y dentro del campo de juego”.



De igual manera, el estratega argentino reveló que ya habló del tema con Brereton y espera avances sobre el idioma para próximas convocatorias.



Vale resaltar que Brereton nació en Staffordshire, Inglaterra y por ello su idioma natal es el inglés. Con la selección inglesa jugó en las categorías menores hasta que recibió el llamado de Chile, país con el que hay vínculo por su madre.



Conozca el resto de convocados por Chile para los amistosos de marzo