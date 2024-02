Gareca señaló a los directivos de Perú por su salida: esto dijo

Ricardo Gareca fue oficializado hace unas semanas como nuevo técnico de la Selección de Chile, combinado que terminó con el ciclo de Eduardo Berizzo, con tal de buscar la clasificación al Mundial 2026 que por ahora está embolatada.



La llegada del argentino generó polémica dada la rivalidad histórica que hay con Perú, su anterior selección. No obstante, el DT defendió su decisión y aseguró que su salida de Perú debe ser consultada a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo Juan Carlos Oblitas tienen que responder las razones por las que me fui. Ellos entendían que esa fue la opción que tenían que negociar y yo entendía que no era la forma. Entonces, dimos por terminada las negociaciones. Yo no quise saber más nada y me corrí, porque fue de una manera que no va con mi forma de ser”, comentó en diálogo con el medio Latina.



Por su parte, Gareca aseguró que tiene libertad de trabajar donde sea pese a su pasado en Perú: “Yo tengo la posibilidad de trabajar donde quiera. Chile mostró un interés importante por contratarnos y por eso acepté. Ahora, me parece que la rivalidad con Chile es más del peruano hacia el chileno que viceversa. Yo diría que el chileno tiene un gran cariño por los peruanos”.



Vale señalar que Gareca tendrá varios juegos preparatorios y la Copa América en medio antes de la reanudación de las Eliminatorias en septiembre donde se enfrentará a Argentina y Bolivia.