'Es hermoso enfrentar a una selección de la categoría de Colombia'

Perú y Colombia ya no podrán esconder más sus cartas: se medirán en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y también en la próxima Copa América.

Y un conocedor del fútbol colombiano como el DT de Perú, Ricardo Gareca, ya está preparado para esas confrontaciones con su respetado amigo, Reinaldo Rueda, nuevo entrenador de la Selección Colombia.



"Para nosotros es una oportunidad hermosa para enfrentar a una Selección de la categoría de Colombia en este arranque no deseado que tuvimos en la eliminatoria, en la cual estamos en una situación complicada" dijo el argentino al programa Blog Deportivo.



Él sabe que con Perú, Colombia no está cómoda: "Han sido muy parejos los partidos con Colombia, siempre fueron muy cerrados. Todos los partidos que me vienen a la memoria han sido partidos muy cerrados, no solamente en el desarrollo del juego, sino en el resultado final, hemos perdido por poco margen o hemos empatado".



Sobre ese duelo de eliminatorias, justo antes de la Copa América y en el estreno de Rueda tras la salida de Queiroz, Gareca prefiere ser prudente: "vamos a esperar a ver la convocatoria. Tenemos experiencia de habernos enfrentado varios partidos con Rueda y sabemos el conocimiento que tiene de su país. Va a ser difícil pero, para nuestra motivación y recuperación, sería muy importante hacer un buen partido ante una selección de la categoría de Colombia", había dicho en charla con la agencia EFE.



Otro asunto será el reto de la Copa América: "para nosotros la Copa América siempre ha sido fundamental para consolidarnos como grupo, pero antes de esta Copa América están las dos fechas de eliminatorias que para nosotros son fundamentales porque no pudimos arrancar bien. Eso es lo que nos mantiene enfocados en estos momentos", concluyó Gareca.