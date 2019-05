Lleno de elogios: Gareca reconoció la gestión del fútbol colombiano

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, puso como ejemplo este jueves a Colombia, a la que considera el camino que debe seguir Perú para impulsar su fútbol y poder exportar más futbolistas a las ligas de otros países.

Gareca precisó que Colombia tiene actualmente más de 300 jugadores en el extranjero, mientras que Perú solo tiene 35, penúltimo en Sudamérica y solo por encima de Bolivia (8).



El entrenador comentó que el futuro de la selección peruana pasa por exportar más jugadores a otras ligas y conseguir que estos se mantengan, porque indicó que si no les va bien y toman la decisión fácil de regresar al fútbol peruano "es un problema" ya que impiden la aparición de nuevos jugadores. Gareca recordó que Colombia apenas tenía jugadores fuera de su liga nacional cuando él vistió la camiseta del América de Cali entre 1985 y 1989, por lo que valoró la progresión del fútbol colombiano en los últimos treinta años.



"La realidad de Colombia está acá. Con todo el respeto al fútbol colombiano, donde me trataron muy bien y viví de maravilla, no me digan que la historia del fútbol peruano es menos que el colombiano", señaló el técnico. "Es una ardua tarea que nos espera a todos. Hay que apuntar al desarrollo y al crecimiento. Hay que acertar y ver dónde hay que presionar", agregó.



Gareca anticipó que la selección peruana se tomará "con mucha seriedad" los dos partidos amistosos que jugarán en Lima contra Costa Rica el 5 junio y frente a Colombia el 9 de junio, por lo que el equipo titular que sea vea será probablemente el mismo que inicie los partidos en la Copa América.