De buenas en el amor, no en el juego: México no quiere a 'Chicharito'

La pregunta más frecuente en México dejó de ser cuál es la nueva novia de Javier 'Chicharito' Hernández y pasó a ser, ¿qué más debe hacer él para contar en su selección nacional?

El delantero es una de las grandes figuras de la MLS, este mismo fin de semana marcó doblete en la victoria 1-3 de L.A. Galaxy contra Portland, una costumbre ya desde que decidió aterrizar en esa liga, desde la cual esperaba ser más visible a la hora de las convocatorias de Gerardo Martino, lo cual no ha ocurrido.



Hubo toda clase de rumores pero apenas ahora habla uno de los involucrados, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa: "no lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante", dijo.



Y añadió: "Es algo que se ha hablado internamente; hay sus razones y se han puesto sobre la mesa en su momento. Si se ha decidido no convocar es por algo".



Es decir, no está y no estará tampoco en el Mundial de Catar en el que México comparte el grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudí. Pero vuelve la pregunta: ¿qué hizo para no estar?



David Faitelson, reconocido periodista mexicano, lo dijo sin darle vueltas: "dejemos de darle vueltas al asunto. Yon de Luisa fue muy claro. Chicharito esta fuera de la selección porque el grupo de jugadores actuales no lo quiere. Punto".



"Hay un dejo de misterio y otro más de hipocresía alrededor de la situación. Nadie se atreve a decirlo directamente, pero, lo de Javier Hernández, el famoso Chicharito, no es un veto, es un boicot", comentó el analista, dejando claro que no es ni siquiera un tema de Martino sino más bien una presión del grupo. Se dan el lujo de no contar con los goles de 'Chicharito' en un Mundial. Y se les respalda por eso, porque sí están en el Mundial. Otra historia se cuenta en otros países donde no se llega ni a eso.