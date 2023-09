Destapan la verdad: enfermedad de Alexis Sánchez que le impide jugar

¿Juega o no juega Alexis Sánchez? Esa es la gran cuestión en Chile, a horas del partido contra la Selección Colombia, por la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, este martes (7:30 p.m. hora colombiana).

Todo es incertidumbre, pues mientras el técnico Eduardo Berizzo afirma que cuenta con él, después de no haberlo tenido en el 3-1 contra Uruguay, que su ausencia es por un tema clínico pero lo esperará hasta último momento. Igual, no está entrenando con el grupo y hasta los propios jugadores cuentan que no tienen contacto con él.



Pues la preocupación llegó hasta Italia, donde Inter de Milán indagó pro al situación, la cual fue relevada por el diario Gazzetta dello Sport.



Dice la fuente que Sánchez “tiene anemia” y que eso es lo que lo ha limitado en su actividad física durante los últimos meses: “De fuentes internas de La Roja se filtró la versión sobre el bajo nivel de glóbulos rojos y la falta de hierro encontrada en la sangre del atacante, las mismas que en los últimos días habían empujado al Inter a prescribir más pruebas y una dieta específica”, cuenta el medio italiano.

​

​En la última rueda de prensa Berizzo reconoció que hay problemas con su delantero: "ha manifestado problemas para la resistencia dentro del campo de juego. “De repente se cansa y le falta el aire”.

​

Hernán Torres, expreparador físico de Chile, fue consultado por RedGol sobre la situación y su concepto dejó aún más preocupaciones: “¿Cómo le afecta una anemia? Es determinante porque la actividad física depende del torrente sanguíneo. La falta de hierro y de glóbulos rojos es una deficiencia importante a la hora de realizar actividad física de alta intensidad”, dijo.

​

“Ignoro realmente lo que sucedió con Alexis, entiendo el diagnóstico, pero no sé cuáles fueron las variables que incidieron”, añadió.

​

Lo cierto es que hasta último momento lo esperarán y que Chile, tras la pobre imagen que dejó en el debut en las Eliminatorias, necesita de su talento. EL tema es qué tan conveniente es arriesgarlo más allá de lo necesario y, en todo caso, no tener su mejor versión.