Revelan conversación de Fernando Santos y CR7: ¿Razones de su salida?

Acompañado de su desafiante actitud en el Manchester United en la que desató la polémica con una entrevista venenosa con Piers Morgan en contra de Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo cortó su contrato laboral con el cuadro inglés convirtiéndose en el único futbolista de Catar 2022 sin club. Sin embargo, luego lo encontró en una liga desconocida para él como lo es la liga de Arabia Saudita.



Pero la conversación con Piers Morgan fue solo la primera acción polémica que tuvo Cristiano Ronaldo. Aunque Erik ten Hag conservó su trabajo y mejoró el nivel del Manhcteser United, quien sí sufrió por el poder del ex Real Madrid fue su seleccionador, Fernando Santos que decidió dejarlo afuera en varios compromisos del certamen mundialista. Fue suplente y pocos minutos tuvo.

Durante uno de los partidos de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo demostró su inconformismo con Fernando Santos. Sin duda alguna, una estrella como el ahora jugador del Al Nassr siempre desea figurar en un certamen de ese tipo como lo es un Mundial y sabiendo que ese puede ser su último y la oportunidad de conseguir la gloria que sí consiguió Lionel Messi con Argentina.



Fernando Santos fue uno de los directores técnicos que abandonó las filas de su selección una vez terminó la Copa del Mundo para Portugal. Una vez abandonó el combinado nacional, trabajaron en ver quién llegaría y confirmaron a Roberto Martínez como el nuevo estratega. El español mantuvo que hablará con el luso antes de decidir si convocarlo o no, pero evidentemente, todo parece indicar que CR7 tuvo mucho que ver en la salida de Santos como seleccionador.

Ante la decisión de Fernando Santos de dejar en el banquillo de suplentes a Cristiano Ronaldo, el luso explotó e intercambió palabras con el director técnico de Portugal. Mucho se habló de esas palabras de ambos actores, pero no había nada claro sobre lo que se dijeron. Resulta que en uno de esos partidos, cuando Cristiano demostró su ira, el estratega soltó un, "no puedes reaccionar así, no olvides que aquí mando yo".



Cristiano Ronaldo perdió todo respeto por quien fuera su amigo y tal vez las decisiones de Fernando Santos de no alinearlo en el Mundial condujeron a la rebelión que armó el ex Manchester United y que, como resultado, dejaron a Santos afuera del banquillo luso. ¿Roberto Martínez lo tendrá en los próximos partidos? Todo está por resolverse en las convocatorias futuras.