Fecha 1 Copa Oro Femenina: Colombia y otras selecciones que dominaron

La Copa Oro Femenina dio su puntada inicial y la primera fecha llegó a su fin, dejando sendas goleadas y equipos favoritos que comenzaron con categoría para imponer condiciones.

Sin duda, Colombia fue una de las selecciones que más impacto generó, pues goleó 6-0 a Panamá y pasó a liderar el grupo B, superando por goles diferencia a Brasil que también ganó en su debut 1-0 frente a Puerto Rico.



Tras esta primera jornada hubo tres grandes goleadas y a la presentación de las colombianas, Estados Unidos derrotó 5-0 a República Dominicana en el grupo A y Canadá domina el C al ganar 6-0 a El Salvador, en el que terminó siendo el último partido de esta primera salida.



De igual manera, las selecciones sudamericanas tuvieron buenos resultados y Paraguay terminó ganando con un gol de Lice Fabiana Chamorro a Costa Rica, uno de los mejores países de Centroamérica, mientras que Argentina, otra de las invitadas se llevó un empate a cero goles frente a la potencia, México.



De esta manera, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Paraguay comenzaron dominando sus grupos con tres puntos, pero ahora deberán ir definiendo su clasificación en la jornada 2.



Resultados fecha 1 Copa Oro Femenina 2024:

Canadá 6-0 El Salvador

Costa Rica 0- 1 Paraguay

Brasil 1-0 Puerto Rico

Panamá 0-6 Colombia

Estados Unidos 5-0 República Dominicana

México 0-0 Argentina



Así se jugará fecha 2:

23.02.2024: República Dominicana vs México / 7:30 p.m.

23.02.2024: Argentina vs Estados Unidos / 10:15 p.m.

24.02.2024: Puerto Rico vs Panamá / 7:30 p.m.

24.02.2024: Colombia vs Brasil / 10:15 p.m.

25.02.2024: Paraguay vs Canadá / 5:00 p.m.

25.02.2024: El Salvador vs Costa Rica / 8:00 p.m.



Posiciones grupo A:

1. Estados Unidos | 3 pts

2. Argentina | 1 pts

3. México | 1 pts

4. República Dominicana | 0 pts



Posiciones grupo B:

1. Colombia | 3 pts

2. Brasil | 3 pts

3. Puerto Rico | 0 pts

4. Panamá | 0 pts



Posiciones grupo C:

1. Canadá | 3 pts

2. Paraguay | 3 pts

3. Costa Rica | 0 pts

4. El Salvador | 0 pts



Tabla de goleadoras Copa Oro Femenina tras fecha 1

1. Adriana Leon (Canadá) – 2

2. Olivia Moultrie (Estados Unidos) – 2

3. Manuela Pavi (Colombia) – 2

4. Cloe Lacasse (Canadá) – 2

5. Catalina Usme (Colombia) - 1