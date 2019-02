Rueda habló del presente de las figuras de la Selección chilena

A pocos meses del inicio de la Copa América 2019, Reinaldo Rueda sufre con el presente de las máximas figuras de la Selección chilena, quienes no pasan un buen momento con sus clubes y, aunque el entrenador colombiano les envió un mensaje de tranquilidad, también espera que puedan tener más regularidad.

Con base en ello, el primero a quien se refirió fue a Arturo Vidal, que ha tenido pocos minutos con Barcelona y no está entre las primeras opciones de Ernesto Valverde: “Siempre queremos que nuestros jugadores actúen en el volumen que corresponde por su carácter internacional. Sin embargo, Arturo debe tener equilibrio y madurez para soportar momentos difíciles, para que esto no lo afecte en la Selección”.



Y teniendo en cuenta la situación de Vidal, también habló de Alexis Sánchez, que atraviesa un momento parecido al de su compatriota, pero en Manchester United: “Seguro que es muy preocupante. Son situaciones que se presentan en el fútbol. Esperamos que lo supere rápido, ya que él tiene toda la calidad, trayectoria, experiencia y carácter para imponerse. Ojalá podamos disfrutar al Alexis que todos conocimos en algún momento”.



Para concluir, Rueda se refirió al arquero, Claudio Bravo, que se recupera de una lesión en Manchester City y con quien tuvo algunos inconvenientes, pero cuya convocatoria no descartó: “Hasta ahora no hemos tenido el informe del departamento médico para saber si está liberado o si ya inició los trabajos de campo”.