Razones por las que Agüero e Icardi no fueron convocados con Argentina

Lionel Scaloni, entrenador encargado de la Selección Argentina, habló sobre la sorpresiva convocatoria de la Albiceleste y dio una polémica frase, pero que refleja la realidad del conjunto suramericano. "Actualmente no somos una potencia mundial y cuesta competir contra las grandes selecciones del mundo, pero sé que con nuestra cultura podemos llegar a hacerlo. No podemos garantizar que vamos a ser campeones, ésa es la realidad. Es complicado, hay que apelar a la humildad".

También, el argentino habló sobre la sorpresiva ausencia de Segio Agüero, goleador de la Premier League con 18 tantos. Sin embargo, también confirmó que podría estar en la Copa América y que quiere mirar otros jugadores más jóvenes y con mayor proyección a futuro.



"Hablamos en agosto cuando asumimos y su situación no ha cambiado. Poco hay que decir de él, yo no puedo analizarlo porque está a la vista, la rompe todos los partidos en Manchester City. Yo debo ver a futbolistas como Matías Suárez o Benedetto, por ejemplo. Kun tiene posibilidades de venir a la Copa América", dijo Scaloni.

#SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina. pic.twitter.com/a16vUSMQSJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 7 de marzo de 2019

Finalmente, comentó sobre la polémica con Mauro Icardi, quien no fue convocado y vive un momento difícil con el Inter, en Italia.



"El presente de Mauro es complicado y es evidente. Con respecto a lo que está pasando las decisiones las toma él con su gente. No podemos meternos. Por otro lado, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Es verdad: a la selección no le conviene que esto esté pasando. Mauro vive un momento complicado, el tema de su ausencia lo hablé con él y lo entendió a la perfección", finalizó el DT.