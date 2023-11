¿Qué hay detrás de anuncio de Scaloni? ¿Cumplirá y dejará a Argentina?

En vez de salir eufórico a festejar la primera derrota de Brasil en unas Eliminatorias a manos de Argentina (0-1), dejó en el aire la posibilidad de renunciar. Lionel Scaloni tiene encendido el ambiente futbolístico en el país al que le dio el título mundial.

¿Qué pasó? "Una cosa importante que quería decir, necesito parar la pelota, ponerme a pensar, tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores no dieron un motón, necesito pensar mucho qué voy a hacer, no es una adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta, porque está complicado seguir... seguir ganando. Estos chicos necesitan un entrenador que tenga todas las energías posibles", dijo.



Y así, sin más, pasó Argentina de la locura por vencer a su archirrival en el mismísimo Maracaná, a la incertidumbre total.



¿Qué motivó semejante anuncio? Nadie lo sabe con certeza. Pero ya han empezado las especulaciones en los medios, atónitos ante el anuncio.



"No hay una razón. Según pudo averiguar Olé, son varias. Por empezar, un desgaste interno importante, con la dirigencia en general y con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, en particular (con el que ya se había dado un fuerte cortocircuito en la renovación de contrato, tras la gloria en Qatar)", adelantó el diario deportivo.



Según sus pesquisas, Scaloni estaría harto de la desorganización y la improvisación en el manejo administrativo de la selección, lo que en un comienzo entendió pero ahora, como el ganador que es, ya tolera mucho menos.



Al parecer o hay problemas con los jugadores y de hecho ellos también se sorprendieron con la conferencia de prensa. El tema es con Tapia quien, al momento de la explosiva declaración del DT, escribía en su cuenta de X una burla a los brasileños, lo que en el álgido ambiente en el Maracaná es, por lo menos, imprudente: "Decime qué se siente", dijo.

Decime que se siente 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/rqZcKZ53yW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 22, 2023

De hecho, uno de los últimos desencuentros entre el dirigente y el entrenador habría tenido que ver con el candidato a la presidencia de Argentina Sergio Massa -quien perdió la elección con Javier Milei-, quien habría pedido una foto con todos los jugadores, lo cual fue negado para mantener distancia con causas políticas.



"Se enteró por la prensa (Tapia de la posible renuncia), es así... Nadie lo sabía. Ni los jugadores", dijo Olé. "No especuló con la victoria en Brasil, lo iba a decir, pero no tenía previsto cuándo hacerlo. ¿Si fue inoportuno? Entendió que era el momento... Era la única forma de que se entendiera lo que estaba pasando", añadió.



Pero esa no es la única versión en Argentina, donde hizo carrera un rumor sobre una millonaria oferta para dirigir a un equipo de Arabia Saudita, allí donde ahora está Marcelo Gallardo al mando de Al Ittihad. Los petrodólares sería una oferta irrechazable, muy superior a lo que pudiera ofrecer Tapia.

Por ahora todos piden calma. ¿Se cumplirá el anuncio o solo intentaba poner sobre la mesa una lista de inconformidades para presionar una solución? Después de semejante bomba, no debería pasar demasiado tiempo para saberlo.