¿Regresa la alegría en Francia? Jugador recuperado y apunta al Mundial

De la tristeza al alivio pasó Didier Deschamps al conocer una grata noticia ad-portas de hacer el listado oficial de los convocados para el Mundial de Catar de 2022. El combinado nacional francés tendrá que defender el título conseguido en Rusia contra Croacia en la final, y evitar la ‘maldición’ de la Copa del Mundo como campeón actual.

Francia tendrá que enfrentar a Australia, Dinamarca y a Túnez en un grupo difícil, pero con la ambición de sobrepasarlo. La intensidad de las competencias europeas en las distintas ligas ha hecho que varias selecciones lleguen muy condicionadas al Mundial, pues hay grandes bajas en los combinados nacionales, y los galos son los que han sufrido, en especial en su mediocampo.



Sin embargo, las lesiones de Paul Pogba y N’Golo Kanté no eran las únicas que tenían a Didier Deschamps con el ojo en otras ligas analizando la actualidad de los diferentes representantes franceses. Pues también tenía varias dudas como por ejemplo, las bajas por condiciones musculares de Karim Benzema que no se ha vuelto a ejercitar con el Real Madrid y no pudo estar en la derrota blanca ante el Rayo Vallecano, y Raphael Varane que no había vuelto a estar con el Manchetser United.



Se vienen tramos importantes en la Premier League previo al parón del Mundial y la intensidad puede hacer de las suyas. No obstante, para la alegría de Didier Deschamps, podrá contar con Raphael Varane. El defensor ex Real Madrid, quien salió llorando de la cancha contra el Chelsea el 24 de octubre sabiendo que su protagonismo en la Copa del Mundo se condicionaría, afortunadamente, los médicos del combinado francés lo evaluaron y anunciaron su regreso dándole el alta médica.



Didier Deschamps tiene hasta el 14 de noviembre para dar su listado oficial y definitivo para el Mundial. Ya con la confirmación de poder contar con Raphael Varane, esperan a Karim Benzema por sus temas musculares y prenden velas para que en la semana que queda previo al parón de las ligas europeas, ningún jugador francés sufra un golpe que lo saque de la convocatoria.