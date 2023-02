Kolo Muani se confesó con la atajada del ‘Dibu’ Martínez en Catar

La final de Catar 2022 será una de esas recordadas para la eternidad. El empate a tres goles, vibrante, intenso y emocionante, mostró a las dos mejores selecciones del planeta. Finalmente, la conquista fue de Argentina, con la gran actuación de Emiliano Martínez.



La acción que será recordada de ese partido es la atajada del ‘Dibu’ contra Randal Kolo Muani, durante el tiempo extra. La acción es increíble, desde cada ángulo que se analiza, pues representaba la opción de Francia de quedarse con el bicampeonato.



El delantero del Frankfurt rompió el silencio y volvió a hablar de esa acción, en entrevista dad a Bein Sports “Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza me decía ‘tengo que remata’. Intento el remate al primer palo, pero el arquero hace una gran parada y yo perdí ese duelo. Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota lega y yo voy enfocado en el arco, no lo veo a Kylian”.



“Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada. Lo tendré en la garganta de por vida… para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, solo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco” concluyó.