Santos Borré vs Vinicius Junior: esto podría ganar si alguno hace gol

Este jueves, el fútbol sudamericano se vestirá de gala con la quinta fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Entre los enfrentamientos más esperados, destaca el vibrante encuentro entre Colombia y Brasil, un espacio que promete desatar pasiones y emociones en cada rincón del continente.





En lo más alto de la tabla de posiciones, Argentina lidera con 12 puntos, seguido de cerca por Uruguay, Brasil y Venezuela con 7 y Colombia se ubica en la quinta posición con 6 unidades. La lucha por asegurar un boleto para la cita mundialista se intensifica, y cada partido se convierte en una oportunidad crucial para sumar unidades y asegurar un lugar en la máxima competición futbolística.



La actualidad de la selección Colombia añade un ingrediente especial a este enfrentamiento. Tras una serie de partidos intensos, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con la firme convicción de brillar en casa. En el último encuentro en Barranquilla, el equipo mostró un juego sólido frente a Uruguay, dejando una sensación de optimismo en la afición local, pero con un resultado poco favorable tras el empate 2-2.



Sin embargo, pese al empate en Quito, enfrentando a Ecuador, el equipo se encontró con un desafío formidable. El rendimiento de la “Tricolor” dejó destellos de calidad y determinación, a pesar de la falta de gol. Ahora, de regreso en casa, la Selección Colombia busca redimirse y ofrecer un espectáculo digno en busca de su primera victoria ante Brasil en la historia de las eliminatorias, frente a los hinchas colombianos que colmarán el estadio.



Rafael Santos Borré vs Vinicius Junior, cuotas para apostar al que anote gol



Rafael Santos Borré: el ariete colombiano, ahora en las filas del Werder Bremen, buscará hacer historia. Su experiencia en equipos de renombre como River Plate y Eintracht Frankfurt respaldan su capacidad para perforar las redes rivales. Borré, con cuatro goles en 28 apariciones, se presenta como un jugador clave para el equipo cafetero. De acuerdo a la casa de apuestas sueca Betsson, si el delantero le anota a Brasil, la cuota es de 4.33, es decir, puede ganar cuatro veces el valor apostado.



Del otro lado, En la delantera de la Verdeamarela, Vinicius Júnior, proveniente del Real Madrid, se posiciona como una amenaza constante y es la principal arma de Brasil contra Colombia y por ello, tiene una cuota de 3.5 si anota en esta jornada.



Pero el espectáculo no se limita al choque entre Brasil y Colombia. Otras cuotas destacadas para quienes anoten en sus respectivos juegos iluminan la jornada, como las de Luis Díaz (4.5) y James Rodríguez (5.0) por el lado colombiano, y Gabriel Jesus (3.2) y Rodrygo Goes (4.5) por el brasileño.

Argentina, por su parte, presenta un abanico de opciones con Lionel Messi (2.25), Lautaro Martínez (2.45), Julián Álvarez (2.6) y Ángel Di María (3.3). Además, en Perú, Paolo Guerrero (4.0) y Santiago Ormeño (4.33) se suman a la lista de protagonistas con cuotas que elevan la expectativa.



La fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas se perfila como una auténtica batalla en la que los astros del fútbol buscarán brillar con luz propia. Las cuotas, como la antesala de la emoción, añaden un toque extra de adrenalina a una jornada que promete quedar grabada en la memoria de los amantes del deporte rey.