¿Dudamel regresará a Venezuela? Vía libre en la Selección de Mayores

El entorno de la Selecciones de Mayores quedó algo movido, con la confirmación de la salida de Néstor Pékerman, quien dejó el cargo como entrenador de Venezuela, luego de los presuntos incumplimientos en algunas condiciones, además, de los escándalos que rondaron a uno de sus cercanos.



Uno de los entrenadores venezolanos que ha hecho el proceso de formación, a nivel de dirección, es Rafael Dudamel, quien estuvo a cargo de las categorías inferiores de la vinotinto. Ahora, luego de su paso por el Deportivo Cali, donde fue campeón, tiene más experiencia y estaría dentro de los elegibles.



En charla con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, el mismo estratega, quien está como comentarista deportivo, reveló si hay o no sondeos de Venezuela para contar con él “Por supuesto que uno como hombre de fútbol y ser venezolano no deja de estar atento a lo que ha pasado tristemente. Sin embargo, hasta allí, lo demás son especulaciones, ya lo otro es la opinión del fanático, de los posibles candidatos el nombre, pero hace parte del ejercicio del público. Hay una federación que hace un par de años comenzó una nueva gestión y solo ellos saben que valorar y analizar a profundidad lo que viene para la vinotinto, ahí uno queda al margen de todo eso”.



Confirmó, que, por el momento, no hay acercamientos para que tome las riendas de la Selección, pero agregó “A la Selección de su país uno nunca le dice que no, más en situaciones por las que está atravesando, pero no conozco bien al presidente y al comité para saber qué puedan analizar desde lo deportivo y futbolístico. Yo como entrenador de Venezuela recuerdo haber tenido momentos muy bonitos y como técnico de clubes hay que hacer méritos para estar, pero es cuestión de gustos”.