¿Y si dice la verdad? Versión apoya a Rubiales por beso a Hermoso

Mucho se ha dicho sobre Luis Rubiales y su polémico beso a Jenni Hermoso, en la premiación del título del Mundial Femenino que recientemente ganó España. Pero ahora aparece una versión que podría jugar a su favor.

Aunque las imágenes y la versión de la futbolista lo incriminan y de hecho ella ha pedido que haya un castigo, ahora resulta que la versión del polémico directivo podría ser cierta.



Este sábado la propia RFEF publicó un comunicado en el que aseguraron estar seguros de que Hermoso mentía sobre el beso que le dio el directivo al decir que fue sin consentimiento: "Debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno", dijo la entidad.



De hecho, la televisión española encontró la que sería esa prueba reina. Rubiales aseguró que, en medio del festejo, él le preguntó a Jenni Hermoso si podía darle un pico y ella accedió.



En el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3 de España, se dieron a la tarea de confirmar si la frase realmente se dijo, a través de un experto en leer labios. Después de examinar el video, la frase que encontró el analista fue: “¿Te puedo dar un pico?”, según citó Mundo Deportivo.

​Fue imposible saber si Hermoso accedió o no pues no existe una toma que permita verla de frente para encontrar la respuesta.

​La polémica en España no termina y el futuro de Rubiales sigue en duda, mientras la RFEF insiste en su inocencia.