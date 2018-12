Venezuela y Argentina: actualidad de los próximos rivales de Colombia

La Selección Colombia se encuentra en medio de una incertidumbre, en la que no se conoce quien dirigirá al equipo para los ciclos que se avecinan. Por el momento, mientras se define la situación de José Néstor Pekerman, Arturo Reyes es el técnico encargado y este martes dio a conocer el listado de convocados para los partidos amistosos, primero contra Venezuela el 7 de septiembre y posteriormente contra Argentina, el 11 del mismo mes.

Tanto la Vinotinto, como la Albiceleste, están atravesando por un proyecto de renovación, similar al de la Tricolor, de cara a competiciones como la Copa América Brasil 2019 y el Mundial de Catar 2022.

Venezuela, al mando de Dudamel, le apuesta a la consolidación de la nueva generación

El pasado 17 de agosto, Rafael Dudamel dio a conocer la lista de llamados para los amistosos frente a Colombia y Panamá. En su convocatoria, el exarquero de la selección, solicitó a varios de los jugadores que hicieron parte el equipo Sub-20 de 2017, quienes lograron el subcampeonato en el Mundial de Corea del Sur.



Además de los jóvenes llamados, Salomón Rondón y Tomás Rincón, son los experimentados que encabezan el listado. Rondón garantizó su continuidad en la Premier League, tras ser fichado por Newcastle, mientras que el capitán Rincón, sigue disputando la Serie A de Italia, con la camiseta del Torino.



Otro de los futbolistas que destacan en el plan de Dudamel, es Josef Martínez, un artillero en el que se han puesto los focos encima, después de llegar a 28 goles anotados, este año, con Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos y establecer el record de tantos marcados en una temporada, en la liga americana.



Entre las caras jóvenes, que hicieron la hazaña en Corea del Sur, sobresalen el arquero de Millonarios, Wuilker Faríñez, el defensor del CF Peralada de España, Nahuel Ferraresi, el volante del Stabaek de Noruega, Ronald Hernández y el delantero de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo.



Argentina, sin Messi, con entrenador interino y tras el fracaso de Rusia, volverá a empezar su camino hacia el esquivo título

La Albiceleste cayó frente a Francia en los octavos de final y perdió las ilusiones de coronarse campeón en Rusia. Tras la debacle, rodó la cabeza de Jorge Sampaoli y al igual que la Selección Colombia, el equipo se encuentra en la zozobra de no saber quién comandará el proyecto para las competiciones venideras.



Con una situación inédita, Lionel Scaloni, en colaboración de Pablo Aimar y Walter Samuel, dirigirá al doble veces campeón del mundo, para los partidos amistosos frente a Guatemala y Colombia; y hasta final de año, cuando la AFA decida quién será el nuevo entrenador.



Scaloni, quien ha venido trabajando con el combinado Sub-20 nacional, decidió no llamar a Lionel Messi, ya que al parecer ‘La Pulga’ solicitó estar alejado de la selección hasta el próximo año, y así, el técnico interino tendrá la tarea de construir la base de un planteamiento, que no gire alrededor de la estrella del Barcelona.



Tras la obligación de convocar a al menos siete jugadores que hayan estado presentes en el Mundial de Rusia, Scaloni decidió darle la oportunidad a los seleccionados que no fueron tenidos en cuenta en la titular de Sampaoli, como el talentoso delantero de Juventus, Paulo Dybala, Cristian Pavón de Boca Juniors y Franco Armani, de River Plate, quien era la tercera opción en el arco y terminó jugando los últimos dos partidos en la cita orbital.



A falta de un definidor eficaz, volvieron a ser llamados, Mauro Icardi y Lautaro Martínez. Mientras que Sergio Romero, totalmente recuperado, volverá a defender la portería de la Albiceleste.



Entre las sorpresas que sueñan con formar parte del incipiente plan de restructuración, resaltan Santiago Ascacíbar, de 21 años y volante del Stuttgar, Matías Vargas, de 21 años y centrocampista de Vélez Sarsfield y Giovanni Simeone, hijo del ‘Cholo’, quien con 23 años fue uno de los artilleros de la Serie A, defendiendo los colores de Fiorentina.



El entrenador interino tendrá, como máximo, seis partidos para probar a los juveniles, a quienes les brindó la oportunidad de compartir con el equipo mayor.