Buenos compromisos: así jugarán las selecciones sudamericanas

Las selecciones sudamericanas iniciarán esta fecha FIFA con el único objetivo de encontrar el equipo ideal para afrontar la Copa América que se realizará entre el mes de junio y julio en Estados Unidos, donde los 10 países del continente buscarán llegar de la mejor manera, y la única forma es tener estos amistosos de preparación, donde encontrarán los puntos a favor que y en contra que deberán fortalecer.

De esta manera, algunas selecciones como Colombia, Brasil, y Venezuela, tendrán buenos compromisos ante rivales europeos de alto nivel, que también se preparan para llegar de la mejor forma a la Eurocopa que se disputará en territorio alemán.

Así mismo, estos son los primeros partidos que tendrán las 10 selecciones en esta primera parte de la fecha FIFA del mes de marzo.

Fecha FIFA - Selecciones sudamericanas



Venezuela vs. Italia - 21 de marzo (4:00 p.m.)

Ecuador vs. Guatemala - 21 de marzo (7:30 p.m.)

Albania vs. Chile - 22 de marzo (2:45 p.m.)

España vs. Colombia - 22 de marzo (3:30 p.m.)

Argelia vs. Bolivia - 22 de marzo (4:00 p.m.)

Argentina vs. El Salvador - 22 de marzo (7:00 p.m.)

Perú vs. Nicaragua - 22 de marzo (8:30 p.m.)

Inglaterra vs. Brasil - 23 de marzo (2:00 p.m.)

Euskadi vs. Uruguay - 23 de marzo (2:00 p.m.)

Rusia vs. Paraguay - 25 de marzo (12:00 p.m.)



*Hora colombiana