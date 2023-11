Prográmese: estos es la agenda futbolera para este viernes 17

El viernes 17 de noviembre continúa la actividad de las selecciones masculinas en todo el mundo, con un enfoque principal en las Eliminatorias Europeas rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. Esta fase está llegando a su fin y ya hay varios países que han asegurado su clasificación para este torneo.

Selecciones como Dinamarca, Italia, Inglaterra y Polonia, disputarán sus respectivos encuentros para definir sus posiciones en la tabla de cada grupo.

Eliminatorias Europeas - Fecha 9



Grupo C

​Inglaterra vs. Malta - 2:45 p.m.

Italia vs. Macedonia - 2:45 p.m.



Grupo E

Moldavia vs. Albania - 12:00 p.m.

Polonia vs. República Checa - 2:45 p.m.



Grupo H

Kazajistán vs. San Marino - 10:00 a.m.

Finlandia vs. Irlanda del Norte - 12:00 p.m.

Dinamarca vs. Eslovenia - 2:45 p.m.

Además de los partidos rumbo a la Eurocopa, también en el fútbol colombiano habrá acción con la final de vuelta del segundo semestre del Torneo BetPlay.

Torneo BetPlay 2023-II - Final vuelta



Fortaleza CEIF vs. Cúcuta Deportivo - 7:30 p.m.