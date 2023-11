Así podrá ver EN VIVO la fecha 6 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

Este martes, 21 de noviembre, se jugará la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial FIFA 2026, que se disputará en México/Estados Unidos/Canadá.



Argentina es líder, a pesar de su reciente derrota con Uruguay; el único equipo invicto es Colombia; mientras que Perú es el único seleccionado que no ha ganado ni anotado goles.



Brasil vs. Argentina será el partido más atractivo de la jornada; aunque Paraguay vs. Colombia será vital para los cafeteros, que vienen de vencer justamente a Brasil en la fecha anterior.



Aquí le contamos cómo ver los partidos de la fecha EN VIVO: obviamente usted puede seguir cada detalle de las Eliminatorias en FUTBOLRED.com



Fecha 6 - martes 21 de noviembre

Paraguay vs Colombia - 6:00 p.m.

TV: Caracol y RCN

Gol Caracol YouTube



Ecuador vs Chile - 6:30 p.m.

Gol Caracol YouTube

Canalrcn.com



Uruguay vs Bolivia - 6.30 p.m.

Gol Caracol YouTube



Brasil vs Argentina - 7:30 p.m.

TV: Caracol y RCN

Gol Caracol YouTube



Perú vs Venezuela - 9:00 p.m.

TV: Caracol y RCN

Gol Caracol YouTube