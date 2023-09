Así se jugará la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Se completa la primera jornada doble de las las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.



Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil, selecciones que ya ganaron de local, buscarán puntos de visitante, para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.



El martes 12 de septiembre se disputará la segunda fecha de las Eliminatorias: serán cinco partidos y cuatro se podrán ver en los canales privados de la televisión colombiana.



La programación de la fecha 2 de las Eliminatorias será así:



Martes, 12 de septiembre



Bolivia vs. Argentina - 3:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)

Ecuador vs. Uruguay – 4:00 p.m.

Venezuela vs. Paraguay - 5:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)

Chile vs. Colombia - 7:30 p.m. (Caracol TV y RCN TV)

Perú vs. Brasil - 9:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)