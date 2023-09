Así se jugará la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Arrancan las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La Conmebol entregará seis cupos directos y uno al repechaje, así que las diez selecciones vivirán unas clasificatorias especiales: 18 jornadas para clasificar a la Copa del Mundo.

El 7 y 8 de septiembre se disputará la primera fecha de las Eliminatorias: serán cinco partidos y cuatro se podrán ver en los canales privados de la televisión colombiana. Esa, justamente será una novedad: RCN y Caracol llevarán la transmisión de los partidos de las clasificatorias.



La programación de la fecha 1 de las Eliminatorias será así:



Jueves, 7 de septiembre



Paraguay vs. Perú - 5:30 p.m.

Colombia vs. Venezuela - 6:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)

Argentina vs. Ecuador - 7:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)



Viernes, 8 de septiembre



Uruguay vs. Chile - 6:00 p.m. (Caracol TV y RCN TV)

Brasil vs. Bolivia - 7:45 p.m. (Caracol TV y RCN TV)