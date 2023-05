Mundial Sub-20, Europa League y Liga protagonizan agenda de la semana

Conozca la agenda de partidos que tendrá el grueso de la semana que tendrá a la Selección Colombia Sub-20 como protagonista en los inicios del Mundial juvenil. Además, habrá final de Europa League entre Sevilla y Roma, pero también fecha importante en cuadrangulares de Liga BetPlay y Torneo BetPlay 2023-I. de colombianos en el exterior para el 27 y 28 de mayo.





FUTBOLRED le cuenta un repaso de la programación con fecha, hora y TV de los mejores partidos del martes 30 de mayo hasta y el jueves 1 de junio de 2023.







Martes 30 de mayo



Mundial Sub-20 octavos de final



12:30 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Zelanda

TV: DSports



4:00 p.m. | Uzbekistán vs Israel

TV: DSports



Cuadrangulares Torneo BetPlay



6:00 p.m. | Llaneros vs Real Cartagena

TV: Win Sports +



8:05 p.m. | Quindío vs Fortaleza

TV: Win Sports / Win Sports +



Miércoles 31 de mayo



Mundial Sub-20 octavos de final



12:30 p.m. | Colombia vs Eslovaquia

TV: Caracol TV / RCN / DSports



12:30 p.m. | Brasil vs Túnez

TV: DSports



4:00 p.m. | Argentina vs Nigeria

TV: DSports



4:00 p.m. | Inglaterra vs Italia

TV: DSports



Final Europa League 2023



2:00 p.m. | Sevilla vs Roma

TV: ESPN / Star +



Cuadrangulares Liga BetPlay



6:15 p.m. | Boyacá Chicó vs Medellín

TV: Win Sports +



8:30 p.m. | América vs Millonarios

TV: Win Sports +



Jueves 1 de junio



Mundial Sub-20 octavos de final



12:30 p.m. | Gambia vs Uruguay

TV: DSports



4:00 p.m. | Ecuador vs Corea del Sur

TV: DSports



Cuadrangulares Torneo BetPlay



4:00 p.m. | Patriotas vs Cúcuta

TV: Win Sports +



Cuadrangulares Liga BetPlay



6:15 p.m. | Pasto vs Alianza Petrolera

TV: Win Sports +



8:30 p.m. Atlético Nacional vs Águilas Doradas

TV: Win Sports +



Liga Argentina



7:30 p.m. | Arsenal Sarandí vs Boca Juniors

TV: ESPN / Star +