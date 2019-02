Primera baja de Japón para la Copa América: Osako no será cedido

Werder Bremen no permitirá que el delantero japonés Yuya Osako dispute la Copa América, ya que le preocupa que el jugador de 28 años sufra demasiado agotamiento por sus compromisos con su selección, dijo el club de la Bundesliga.

Osako, quien participó en el Mundial jugado el año pasado en Rusia, recientemente regresó a Alemania después de marcar cuatro goles para los "Samuráis Azules" en la Copa Asiática.



"Estamos muy preocupados de que Yuya estuviera en condiciones de jugar las semifinales y la final de la Copa Asiática (...) no ha podido jugar con nosotros desde que regresó a Bremen", dijo el director deportivo del club, Frank Baumann, en un comunicado.



"Por supuesto que no estamos satisfechos con la situación actual", agregó. Japón fue invitado a jugar la Copa América que se celebrará en Brasil a partir del 14 de junio. El conjunto nipón compartirá el Grupo C del torneo con Uruguay, Chile y Ecuador.



El Bremen dijo que ya informó a la Asociación Japonesa de Fútbol de su decisión. "Tanto la asociación nacional como Werder Bremen no quieren que uno de los jugadores más importantes de Japón sufra un cansancio extremo", agregó Baumann.