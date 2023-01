Presidente de Federación Francesa estalló contra Zidane: 'Me da igual'

Llegó el sábado 7 de enero, día en el que se iba a definir el futuro del banquillo de la selección de Francia por medio de una reunión con Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y Didier Deschamps, estratega que finalmente le volvió a ganar a Zinedine Zidane, quien se mantenía expectante para definir su futuro como seleccionador.



Todo se da en un momento clave y justo 24 horas después de ratificar a Didier Deschamps como el estratega oficial continuando el proceso de los Mundiales, le cerraron la puerta a Zinedine Zidane que igual esperó confiado la llamada de Noël Le Graet, esa que nunca llegó y que no va a llegar. Sin embargo, Zidane rechazó a Estados Unidos mientras investigan a Gregg Berhalter y deciden el seleccionador del combinado nacional.

Noël Le Graet siempre tuvo en su cabeza ratificar a Didier Deschamps y al lograrlo en la reunión del 7 de enero, explotó rotundamente por los cuestionamientos sobre Zinedine Zidane como el candidato a quedarse con el cargo de director técnico de cara a la Eurocopa y el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En declaraciones con RMC Sport, Le Graet fue enfático en decir que, aunque los periodistas ponían al ex Real Madrid en el banquillo francés, indicó que no era una carta que se estudiaba realmente.



"Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”, se despachó Noël Le Graet que también dio palabras sobre una posible llegada de Zinedine a la selección de Brasil.



Fue mucho más sincero y duro con dichas preguntas sobre el futuro de Zinedine Zidane con una selección nacional como la 'Canarinha', "¿Zidane con Brasil? No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps. Eso no se corresponde con nada. Algunos periodistas necesitan cambiar o inventar porque no saben qué escribir y prefieren decir cosas malas que buenas. Francamente, nunca me han sacado los que condenan de antemano. Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... de selección, no me lo creo en lo que a él respecta (...) ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”. No le hubiese cogido el teléfono, así de honesto fue el presidente de la FFF.