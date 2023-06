En Brasil siguen insistiendo en Ancelotti, pero confiesan plan B

Terminó la temporada en el fútbol español y el técnico italiano, Carlo Ancelotti, sigue vinculado a Real Madrid, por lo que en Brasil ya empiezan de nuevo a hacer sus gestiones para reactivar la contratación del apetecido entrenador.

En una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Ednaldo Rodrigues, el dirigente confirmó que sigue buscando al italiano de manera intensa, pues sueña con que venga a dirigir al pentacampeón del mundo. Sin embargo, aceptó que la gestión es complicada.



"Hicimos un plan, ese plan A es el que ustedes saben, Ancelotti, y como se dice en el 'ring', todavía no he tirado la toalla", dijo Rodrigues.



Sin embargo, al ver que la salida de Ancelotti de Real Madrid es imposible hasta ahora, el mismo dirigente admitió que empezarán con un segundo plan en caso de que no se dé ese objetivo de fichar al italiano y de los nombres que confirmó como alternativas fueron los de Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, Jorge Jesús, del Fenerbahce de Turquía y el brasileño Fernando Diniz, del Fluminense.



"Son excelentes entrenadores, seguro. Todos los que citaron son excelentes entrenadores. Y hay otros más, Brasil tiene varios entrenadores excelentes. Por ahora, los nombres esos son los nombres que están en el radar", finalizó Ednaldo Rodrigues.



​Por ahora, Brasil jugará la fecha FIFA de junio con el técnico interino Ramón Menezes, quien dirigió a la Sub-20 en el Mundial de Argentina y será el encargado de dirigir contra Guinea el 17 de junio.