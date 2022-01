¿Cómo y dónde ver EN VIVO la entrega de Premios The Best y Puskas?

Este lunes se cumplirá la gala de entrega de los premios The Best de la FIFA a los mejores futbolistas del último año.

Las condiciones de la pandemia obligan a una ceremonia a distancia, en la que toda la atención está puesta en los candidatos a mejor futbolista del año, después de la polémica que generó el último Balón de Oro para el argentino Lionel Messi.



El evento será a la 1:00 p.m. hora colombiana y podrá verse EN VIVO a través del canal ESPN y de las plataformas digitales de la FIFA.



Los candidatos son:



Futbolista masculino del año



Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Múnich)



Lionel Messi (Argentina - Barcelona / PSG)



Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)





Futbolista femenino del año



Jennifer Hermoso (España - Barcelona)



Sam Kerr (Australia - Chelsea)



Alexia Putellas (España - Barcelona)





Entrenador de fútbol masculino del año



Pep Guardiola (España - Manchester City)



Roberto Mancini (Italia - Selección de Italia)



Thomas Tuchel (Alemania - Chelsea)





Entrenador (a) de fútbol femenino del año



Lluís Cortés (España - Barcelona)



Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea)



Sarina Wiegman (Países Bajos - Selección de Países Bajos / Selección de Inglaterra)





Arquero del año



Gianluigi Donnarumma (Italia - Milan / PSG)



Édouard Mendy (Senegal - Chelsea)



Manuel Neuer (Alemania - Bayern Múnich)





Arquera del año



Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea)



Christiane Endler (Chile - PSG / Lyon)



Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá - Rosengard / PSG)



Hedvig Lindahl (Suecia - Atlético de Madrid)



Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars)



Premio Puskás



Érik Lamela (Tottenham vs. Arsenal, Premier League)



Patrik Shick (República Checa vs. Escocia, Eurocopa)



Mehdi Taremi (Porto vs. Chelsea, Champions League)