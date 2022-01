Lewandowski vence a Messi en The Best y Cristiano recibe homenaje

Este lunes se cumplirá la gala de entrega de los premios The Best de la FIFA a los mejores futbolistas del último año.

TERMINA LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS THE BEST



2: 21 p.m. Destacan a Cristiano Ronaldo por su registro de 115 goles con Portugal, personalmente recibe el premio en Suiza. ¿Desagravio al delantero tras lo ocurrido con el Balón de Oro? Revientan las redes sociales.



2:18 p.m. El polaco agradece a sus compañeros del Bayern Múnich, destaca que tuvo una temporada de récord en la Bundesliga y se declara orgulloso.



2:17 p.m. El ganador del premio The Best a mejor jugador de la temporada es Robert Lewandowski (Bayern Múnich)



2:13 p.m. Alexia Putellas (FC Barcelona) gana el premio The Best a la mejor futbolista de la temporada



2:05 p.m. El equipo masculino ideal en la gala de The Best no tuvo mayores sorpresas, más allá de un ataque con Cristiano, Haaland, Lewandowski y Messi. Este es el once:

1:55 p.m. Eligen el equipo ideal de la temporada del fútbol femenino. Este es el 11:





1:50 p.m. El premio para la mejor afición es para Finlandia y Dinamarca, en medio de la emergencia por Eriksen.



1:45 p.m. Thomas Tuchel gana el premio al mejor entrenador de la temporada, ganó la Champions League con Chelsea



1:39 p.m. Emma Hayes, DT de Chelsea, gana el premio a mejor entrenadora de fútbol femenino



1:32 p.m. El premio del Fair Play (juego limpio) fue para la selección de Dinamarca y el staff médico que salvó la vida de Christian Eriksen, víctima de un infarto durante la Euro 2020.



1:30 p.m. Homenaje al fallecido alemán Gerd Müller



1:25 p.m. Ruedan los goles candidatos al Premio Puskas, empezando por el del colombiano Luis Díaz a Brasil. Pero el ganador es el argentino Erik Lamela (Sevilla)



1:21 p.m. El francés Edouard Mendy (Chelsea) gana premio a mejor arquero de la temporada



1:15 p.m. ¡La chilena Christiane Endler (Olympique Lyon) gana premio a mejor arquera! Primera latinoamericana en lograrlo



1:07 p.m. Canadiense Christine Sincalair (Portland Thorns) gana premio como goleadora



1:03 p.m. Palabras del presidente de la FIFA, da la bienvenida a la gente que se suma a la transmisión y desea que sea la última vez que el evento se tenga que hacer online.



¡COMIENZA LA CEREMONIA!



Las condiciones de la pandemia obligan a una ceremonia a distancia, en la que toda la atención está puesta en los candidatos a mejor futbolista del año, después de la polémica que generó el último Balón de Oro para el argentino Lionel Messi.



Los candidatos son:



Futbolista masculino del año



Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Múnich)



Lionel Messi (Argentina - Barcelona / PSG)



Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)





Futbolista femenino del año



Jennifer Hermoso (España - Barcelona)



Sam Kerr (Australia - Chelsea)



Alexia Putellas (España - Barcelona)





Entrenador de fútbol masculino del año



Pep Guardiola (España - Manchester City)



Roberto Mancini (Italia - Selección de Italia)



Thomas Tuchel (Alemania - Chelsea)





Entrenador (a) de fútbol femenino del año



Lluís Cortés (España - Barcelona)



Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea)



Sarina Wiegman (Países Bajos - Selección de Países Bajos / Selección de Inglaterra)





Arquero del año



Gianluigi Donnarumma (Italia - Milan / PSG)



Édouard Mendy (Senegal - Chelsea)



Manuel Neuer (Alemania - Bayern Múnich)





Arquera del año



Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea)



Christiane Endler (Chile - PSG / Lyon)



Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá - Rosengard / PSG)



Hedvig Lindahl (Suecia - Atlético de Madrid)



Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars)



Premio Puskás



Érik Lamela (Tottenham vs. Arsenal, Premier League)



Patrik Shick (República Checa vs. Escocia, Eurocopa)



Mehdi Taremi (Porto vs. Chelsea, Champions League)