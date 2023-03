Lionel Messi deja su huella: predio de la AFA tendrá nombre del ídolo

Lionel Messi ha generado locura en Argentina desde que consiguió ser el artífice del tercer título de la Copa del Mundo en Catar. A partir de ahí, el astro del PSG cada vez que pisa suelo argentino es condecorado y elogiado por hinchas y entidades.

La Selección Argentina está en Buenos Aires y tras su partido amistoso contra Panamá en el estadio Monumental, el seleccionado de Lionel Scaloni sigue preparándose para su próximo reto contra Curazao, pero mientras llega ese duelo, la delegación y el mismo Messi sigue recibiendo homenajes.



Ahora, el predio de la AFA, sede deportiva del seleccionado de Argentina en Buenos Aires, llevará un nombre histórico y será el de Lionel Messi, actual capitán del equipo campeón del mundo, información confirmada por el mismo presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien hizo un evento junto al astro del PSG, quien fue testigo de inmortalizar su nombre en la placa del lugar.





"Bienvenidos a la casa del campeón del mundo. Bienvenidos a la casa de todas nuestras Selecciones. "Algunos dirigentes dijimos que lo hicimos tarde, pero creo que no, como en el momento que reconocimos nuestra casa de Viamonte como 'Diego Armando Maradona'. Hoy no es sólo la inauguración de este proyecto, sino también la de este Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza que a partir de hoy llevará un nuevo nombre: 'Lionel Andrés Messi'”, dijo ‘Chiqui’ Tapia.



Luego de la presentación de Tapia confirmando el nuevo nombre del predio de la AFA, Lionel Messi entregó palabras de agradecimiento al presidente y la alegría que sintió por ser su nombre el que esté en la placa de la sede de Argentina.



“Muchas gracias a todos por estar acá. Estoy agradecido con 'Chiqui' por este reconocimiento, es muy importante para mí. Hace 20 años que vengo a este predio y desde que entré sentí una energía muy especial. Hasta el día de hoy, cada vez que entro, siento una energía muy particular en este lugar”, dijo Lionel Messi.



#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi.



✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol.



Por ahora, Argentina seguirá concentrado en Buenos Aires y antes de jugar contra Curazao, viajará a Paraguay para recibir un homenaje que tiene preparado la Conmebol.