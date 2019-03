Portugal con Cristiano lesionado no pudo vencer a Serbia en casa

La actual campeona de Europa, Portugal, empató este lunes en casa contra Serbia a un gol en un encuentro en el que se lesionó Cristiano Ronaldo y que dominaron los lusos.

Portugal intentó tomar las riendas del partido desde el primer instante, consciente de que sólo le valía la victoria, tras el empate en el primer partido contra Ucrania. Sin embargo, al minuto 6, tras un penalti claro cometido por Rui Patricio sobre el futbolista del Eintracht de Frnakfurt Gacinovic. El mejor de los serbios, Dusan Tadic jugador del Ajax se encargó de subir al marcador el 0-1.



Desde ese instante, Portugal se mostró muy precipitada en el juego, que buscaba con demasiada ansiedad en busca del empate. Se le notaba a Ronaldo, que tenía ganas de marcar, y tras un soberbio disparo pegado al palo vio cómo el guardameta del Eibar, Markp Dmitrovic, sacó una mano espectacular.



Tuvo alguna más Portugal e, incluso, Serbia sorprendía a los portugueses, que no estaban muy acertados en defensa. Otro de los contratiempos para la selección llegó en el minuto 29, cuando Ronaldo cayó lesionado al correr por un balón por la banda izquierda y sufrir un pinchazo en la pierna derecha. Rápidamente sintió que no podía seguir, por lo que tuvo que ser sustituido por el jugador de Benfica Pizzi.



El empate llegó en el minuto 41 en una jugada aislada, cuando el centrocampista de Porto, Danilo Pereira recogió el balón en la medular y, tras dejarlo avanzar, firmó un disparo colocado con rosca que se metió por una escuadra de Dmitrovic.



En el arranque de la segunda mitad, el dominio fue más alterno, sin un claro poseedor del balón, y Serbia tuvo una gran ocasión en el minuto 48 en con Lazovic, pero su disparo lo atajó Rui Patricio. En el minuto 55, nueva ocasión clara para los serbios con un disparo al borde del área de Ljajic que se fue alto.



En el minuto 72 se produjo la jugada polémica del encuentro, cuando el central serbio Antonio Rukavina despejó con una mano un cabezazo en el área de André Silva. El árbitro polaco Marciniak pitó penalti en un principio, pero tras consultar con el juez de línea decidió rectificar y marcó saque de portería ante las constantes quejas de los lusos. A falta de 8 minutos, Fernando Santos mandó a la cancha a Gonçalo Guedes, mermado durante toda la concentración con Portugal a causa de una gripe, en sustitución de Rafa.



La selección de Portugal dominó y dispuso de ocasiones, pero, al igual que el pasado viernes contra Ucrania, no tuvo gol y se complica la existencia en el Grupo B que lidera Ucrania, ya que lleva 2 puntos tras dos encuentros.