Crucifican a árbitro colombiano: polémico gol negado a Chile

El partido entre Ecuador y Chile en el cierre de la primera jornada del Sudamericano Sub-20 que se está llevando a cabo en Colombia, tuvo una polémica decisión arbitral tras no ser sancionada una jugada de gol a favor de los chilenos, quienes vieron cómo se les fue negada la anotación.



Tras no haber VAR en el Sudamericano Sub-20, los árbitros han tenido que decidir bajo su criterio y una de esas jugadas peligrosas para los jueces, transcurrió en el minuto 9, después de un fuerte remate del jugador chileno Conelli, quien remató de frente al arco de los ecuatorianos y el balón pegó en el palo y luego ingresó hacia la portería.



A pesar de haber ingresado el balón por completo, el árbitro colombiano, Carlos Ortega y su asistente Jhon Gallego, decidieron no otorgar el gol al ratificar que no ingresó el esférico.



Sin embargo, a través de las cámaras de televisión se pudo observar cómo ese balón de Conelli ingresó totalmente después de pegar rebeldemente en el palo y las críticas llegaron en redes sociales, debido a que una competencia internacional a nivel de selecciones que da cupo a un Mundial juvenil no tenga el VAR a su disposición.