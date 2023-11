¿Temor al calor? Plan de Brasil en visita a Colombia por Eliminatorias

Brasil tiene una preocupación y no es la baja de Neymar, ni siquiera las de Casemiro o Richarlison. Le quita el sueño el clima de Barranquilla.



Y eso que el duelo por las Eliminatorias al Mundial 2026 está pactado para las 7:00 p.m., no para las 3:30 p.m. como contra Uruguay.



Lo cierto es que el calor es un punto importante en la planeación y por eso el técnico Fernando Diniz, que acaba de coronarse campeón con Fluminense de la Copa Libertadores, ha decidido postergar su llegada a la ciudad tanto como fue posible.



Según confirmó la 'canarinha', la llegada será menos de 24 horas antes del duelo, el miércoles 15 a las 9:00 p.m. hora local, con lo cual no hará entrenamientos ni reconocimiento del campo del Metropolitano. La táctica de no pasar tanto tiempo en un clima hostil se había visto en La Paz, contra Bolivia, pero no contra la tricolor.



“Colombia es uno de los equipos de las últimas décadas que ha ganado mucha visibilidad en el mundo. Hay jugadores en ligas europeas muy destacadas. Jugar en Barranquilla siempre es muy difícil para nosotros allí. Serán dos partidos difíciles porque históricamente son dos adversarios que siempre han sido difíciles para Brasil", dijo el técnico Diniz.

​

Así que hasta el pentacampeón, que tradicionalmente tiene buenos resultados contra Colombia, toma precauciones. Habrá que ver si da el resultado esperado.