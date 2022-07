¡Brasil para la historia! Dos datos que confirman su superioridad

Una final digna por las dos finalistas, pero que finalmente, terminó en manos de Brasil. Ganara quien ganara entre la anfitriona Colombia y las brasileñas, sería una presea histórica para cualquiera. Las dirigidas por Nelson Abadía querían conseguir su primera Copa América en la historia. Por su parte, la ‘Canarinha’ se hizo con su octavo título, y como si fuera poco, se meten aún más adentro en los libros récords del certamen sudamericano.

Aunque Colombia fue superior en el partido, Brasil pegó con la jerarquía que las rodea en estas justas deportivas. Una que iba por su primer título, otra que buscaba su octavo trofeo de la Copa América. Una diferencia más que notoria cuando se habla de un combinado nacional y otro. Con un evidente penalti que Debinha transformó en gol y puso el único tanto de la final, la ‘Canarinha’ quedó campeona.



Brasil lideró la tabla general de la Copa América con 18 puntos de 18 posibles, 20 goles a favor, y ninguno en contra. Así demostraron su superioridad en el certamen. Con ese dato, se metieron en la historia de la competencia, siendo la primera campeona sin recibir ni un solo gol en contra.



Cuando el sistema de juego era campeona por mayor número de puntos y no en partidos de eliminación como semifinal y final, Brasil recibió en 1991 y 1995 un gol, en 1998 con series de eliminación, recibió tres tantos, en 2003 dos goles en contra, en 2006 Argentina solo recibió uno, Brasil volvió a hacerse con la Copa de 2010 donde recibió dos goles, 2014 recibió tres y en 2018 dos.



Sin embargo, no es el único logro que rompieron en esta Copa América. Lorena se hizo con el trofeo de mejor portera por dejar su arco en cero a lo largo del certamen, y el combinado brasilero también celebró otro hito importante. Los banquillos han cambiado con el tiempo y ya hay más directoras técnicas en selecciones.



Así las cosas, Pia Sundhage, la sueca se convirtió en la primera estratega en conseguir una Copa América en la historia del certamen. A su vez, es la primera europea en lograrlo, dado que no hay muchas directoras técnicas del viejo continente en Sudamérica. En los anteriores títulos de Brasil, levantaron los trofeos timoneles conformados por técnicos brasileños. Y en el de Argentina en 2006, fue Carlos Borello, argentino, y anterior estratega antes de Germán Portanova, actual director técnico de la albiceleste.



Las brasileñas no se cansan de vencer lo imposible y romper la historia en la Copa América Femenina. Esta vez, con un cambio generacional por el que están pasando lograron dos hitos importantes en el certamen.