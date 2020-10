¡Aires de revancha! Perú y Brasil reviven la final de la Copa América

Con la final de la última Copa América aún muy fresca en la memoria, Perú y Brasil vuelven a verse las caras este martes en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, una competición donde los peruanos, hambrientos de revancha, nunca han podido ganar a los brasileños.



La Canarinha es para Perú el peor rival en las eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo; el único al que nunca ha vencido, pues de once partidos disputados, la Blanquirroja solo pudo empatar cuatro y perdió en los otros siete.



Tras el categórico 5-0 que le endosó a Bolivia en la primera jornada, Brasil parte como favorito para llevarse los tres puntos del Estadio Nacional de Lima, que carecerá de público por las restricciones del covid-19 pese a los intentos de última hora de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tener un aforo reducido.



Sin embargo, los peruanos no darán su brazo a torcer tan fácil y venderán cara la derrota, pues cada vez se sienten más cerca de ganar a

Brasil en unas eliminatorias. Poco a poco le fueron tomando el pulso en los tres enfrentamientos que tuvieron el año pasado.



Primero, Perú cayó goleado por un apabullante 5-0 en la fase de grupos de la Copa América, luego perdió la final del torneo en el Maracaná por 3-1 en un encuentro más igualado, y tres meses después, se cobró una pequeña revancha al ganar por 0-1 un amistoso disputado en Estados Unidos.



"Nosotros no presupuestamos perder, siempre vamos a ganar y es en lo único que creo", afirmó en conferencia de prensa el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca. Ante la ausencia del capitán Paolo Guerrero, el técnico argentino parece convencido en seguir confiando la punta del ataque a Raúl Ruidíaz, pese a que lleva más de dos años y medio sin anotar un gol con la Blanquirroja.



No obstante, la 'Pulga' Ruidíaz ya sabe lo que es hacer un gol a Brasil, aunque de manera polémica, pues fue el autor del polémico tanto con el brazo que sirvió para que Perú ganase por 0-1 a Brasil en la Copa América Centenario de 2016, resultado que dejó a la Canarinha eliminada del torneo.



Así, la única variación aparente en el once titular de Gareca será la entrada por banda izquierda de Christofer Gonzáles en detrimento del lesionado centrocampista Christian Cueva. Por la derecha continuará Carrillo, autor de los dos goles de Perú en el empate 2-2 frente a Paraguay de la primera jornada.



En el centro de la zaga se mantendrán Carlos Zambrano y Luis Abram, que anotó el gol de la victoria de Perú sobre Brasil en el amistoso disputado hace un año. Ese triunfo le permite a Perú presumir de ser una de las dos selecciones que han logrado derrotar a la pentacampeona del mundo desde el último Mundial de Rusia 2018.



"Los resultados, buenos o malos, se pierden en el pasado. El presente es más importante. No tiene sentido decir que se ganó la final de la Copa América o que se perdió el último partido. Ambos eran verdad, pero ambos pasaron", señaló Tite, entrenador de Brasil.



De frente Brasil tendrá a la única selección que fue capaz de puntuar de visitante en la primera jornada de estas eliminatorias, un reto para Neymar, la estrella de la Canarinha que se quedó sin anotar en la fiesta del jueves pasado ante Bolivia. Aunque dio dos asistencias ante la 'Verde', el delantero del París Saint-Germain lleva más de aun año sin anotar un gol con la 'Verde-Amarela'.



En principio, Tite repetirá la misma alineación titular que puso contra Bolivia después de que el domingo entrenase con todo su equipo al completo, lo que implica la continuidad en la medular de Philippe Coutinho, muy entonado desde su retorno al Barcelona tras jugar en el Bayern de Múnich.



De sacar los tres puntos de Lima, la Canarinha terminará probablemente las dos primeras jornadas de estas eliminatorias como líder de la clasificación, que comanda desde la primera fecha gracias a la "manita" que le propinó a Bolivia.



Alineaciones probables





Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Christofer Gonzáles.

D.T.: Ricardo Gareca.



Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino, Neymar.

D.T.: Tite.



Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana).