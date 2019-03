Lo que dejó el debut con derrota de Eduardo Berizzo con Paraguay

La selección de Perú venció a Paraguay 1-0 en el partido amistoso disputado este viernes, poniendo fin a la racha de derrotas que llevaba el equipo y amargando el estreno del argentino Eduardo Berizzo en el banquillo guaraní.

Paraguay arrancó con fuerza los primeros instantes del encuentro pero el gol de Christian Cueva en el minuto 3, cambió las tornas. Christian aprovechó un rechace corto de la defensa al borde del área tras un ataque para clavar el balón en la escuadra izquierda de la portería defendida por Antony Silva.



A partir de ese momento, la selección dirigida por el también argentino Ricardo Gareca, que a penas había ganado uno de los seis partidos disputados después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, aumentó la presión y redobló su ataque para intentar acrecentar la ventaja.



En la segunda mitad, los hombres de Eduardo Berizzo aumentaron la presión sobre la portería peruana, pero sin ningún resultado.

‘Hemos hecho cosas muy buenas’: Berizzo



El seleccionador paraguayo analizó así el partido amistoso:



"Hoy hemos hecho muchas cosas buenas frente a un rival con un funcionamiento ya aceitado", dijo Berizzo en la rueda de prensa posterior al encuentro, jugado en el estadio Red Bull Arena de Harrison, en el estado norteamericano de Nueva Jersey. Paraguay arrancó con fuerza los primeros instantes del encuentro pero un gol de Christian Cueva en el minuto 3, cambió las tornas.



"El gol inicial nos golpea. Nos costó unos minutos volver a entrar" al partido, dijo Berizzo que tomó el mando de la selección el pasado febrero. "La segunda parte fue mucho mejor, con el equipo plantado en el campo rival, generando situaciones, no recibiendo ninguna. Ante un muy buen equipo fuimos capaces de presionar en campo rival y eso se asemeja a lo que pretendemos", agregó.



En este sentido, insistió en que como filosofía de juego le gustaría "prolongar la actuación del segundo tiempo", pero "agregándole una elaboración en el medio del campo con mejores balones a nuestros atacantes, con más peligrosidad, y para eso necesitamos elaborar en la mitad de campo de una manera mas prolija". Para el entrenador es necesario crear balones "más limpios y mejores" para los atacantes.



"Podíamos haber empatado el partido y bueno, hay que seguir creciendo y aprovechar las cosas bien hechas y las que no salieron ajustarlas", concluyó. Como elementos positivos apuntó la presión en campo rival con robo de balones y la toma de riesgos. Entre las asignaturas pendientes insistió en "ajustar el funcionamiento en el medio del campo para que nuestros atacantes reciban balones con ventaja".



En cuanto al juego de Perú, Berizzo aseguró que "no le sorprendió nada", y que elaboró su juego, que definió como muy rápido y muy vertical, que pasa de la defensa al contraataque. manos vacías. –





Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Miguel Trauco, Christian Cueva (m. 89 Yordy Reyna), Jefferson Farfan, Renato Tapia, Luis Advíncula, André Carrillo (m. 77 Andy Polo), Yoshimar Yotún, Édison Flores (m. 77 Christofer Gonzáles) y Luis Abram Seleccionador: Ricardo Gareca. 0.



Paraguay: Roberto Fernández; Juan Escobar (m.81 Hernán Pérez por lesión), Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Iván Piris, Robert Piris Da Motta (m. 42 Diego Valdez), Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Derlis González, Antonio Sanabria, Cecilio Domínguez (m.66 Matías Rojas). Seleccionador: Eduardo Berizzo



Goles: 1-0, m.3: Christian Cueva. Árbitro: Jair Marrufo. Amonestó a Renato Tapia (m. 50) y Luis Advíncula (m. 64)



Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Red Bull Arena, de Harrison, en el estado de Nueva Jersey, en el noreste de Estados Unidos.