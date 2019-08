La selección que no vendría a Colombia para jugar el Preolímpico

Los Juegos Panamericanos hacen parte del ciclo olímpico, pero en el fútbol masculino sirven para preparar a los equipos que participarán en el Torneo Preolímpico Sub-23 que se disputará en Colombia, entre el 15 enero y el 2 de febrero del próximo año, que será el verdadero clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La participación de la selección peruana, local en los Panamericanos, fue decepcionante. Los dirigidos por Nolberto Solano terminaron en el séptimo lugar y por ese mal resultado, además de la pésima presentación, se prendieron las alarmas en la Federación Peruana de Fútbol.



Según ‘Líbero’, en las próximas semanas se reunirán Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas, Nolberto Solano y Agustín Lozano, presidente de la Federación, para tomar medidas y analizar los motivos de la discreta presentación en los Panamericanos.



Perú estudia no presentar al Preolímpico, sabiendo que no es un torneo de Fifa y por ende los clubes no estarían dispuestos a prestarle sus mejores jugadores al técnico Solano. Así, la Blanquirroja arriesgaría nuevamente su imagen, por eso en la FPF ya están mirando la manera de obligar a los clubes a facilitar a sus mejores figuras juveniles, siempre y cuando no afecten la participación de los equipos en los torneos internacionales.