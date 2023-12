Otra selección descarta a Pékerman: el elegido en Perú por Reynoso

Faltan nueve meses para que vuelvan las Eliminatorias al Mundial 2026 y tal vez por eso, porque hay tiempo para trabajar, algunas selecciones planean un timonazo que resuelva el dubitativo inicio.

Es el caso de Perú, colero de la competencia, con 2 puntos y una diferencia de -7, y un cambio de entrenador que se aproxima.

Según se confirma en la prensa peruana, se ha decidido ya que el DT Juan Reynoso no siga en el cargo, por los evidentes malos resultados tras reemplazar al exitoso Ricardo Gareca.



La intención es un relevo que a estas alturas parece necesario pero que no sería necesariamente sencillo, pues todavía no hay un acuerdo para la finalización de un contrato vigente hasta 2026.



Aunque se habló de José Pekerman inicialmente, después se conoció que el elegido es el uruguayo Jorge Fossati, actual DT de Universitario y quien dijo estar sorprendido por la oferta de la FPF, de la cual se enteró por terceros: “Que te quiera una selección siempre es un orgullo enorme. Valoro mucho más si te llaman de un lugar donde conocen tu trabajo, pero no quiero caer en lo que no es ético” dijo en un diálogo con Polideportivo, refiriéndose a la situación de Reynoso.



“Hablé abiertamente sobre el tema porque pensé que el contrato del técnico saliente estaba totalmente solucionado, pero ayer me enteré que mañana firmaría su rescisión. Recién a partir de ahí estoy dispuesto a charlar al respecto“, añadió.

​

"​No sería la primera vez que un técnico esté en dos lados. Tendría que tener dos grupos de trabajo fuertes y comandarlos. Me queda un año de contrato en la U, pero vamos a esperar que se decidan las cosas (salida de Reynoso) y solo ahí empezar a hablar”, concluyó sobre la manera como se encargaría de dos equipos, un poco como hizo en este 2023 Fernando Diniz, con Brasil y Fluminense.

​

​Se esperan las confirmaciones oficiales y el inicio de un trabajo urgente, que debería empezar en la Copa América 2024.