Paulo Sergio: admiración por James y decepción con Brasil en Catar

El fútbol Sudamericano ha tenido momentos complicados en el tiempo reciente, pues no en vano tuvieron que pasaron 20 años para que el título de la Copa del Mundo regresara a estas tierras. El nivel respecto a la elite está marcado, pese a que en Europa hay una buena cantidad de futbolistas sudamericanos.



El problema de adaptación ha sido un factor fundamental, el cual termina repercutiendo en el rendimiento y permanencia. Hablando particularmente en la Bundesliga, como lo fue con el caso James y su paso por el Bayern Múnich.



Una voz autorizada es la de Paulo Sergio, recordado por su paso en el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, donde ganó la Bundesliga, junto con la Champions League. Además, campeón del Mundo con Brasil en 1994.



El exatacante habló con FUTBOLRED y varios medios, en invitación de la Bundesliga. En medio del contexto, habló sobre esas complicaciones de adaptarse a Alemania, como en el caso de James Rodríguez y la sorpresiva eliminación de Brasil en Catar 2022, pese a ser favorita al título.



Procesos de adaptación de jugadores y falta de atletas sudamericanos en la élite: yo estoy viviendo un momento donde también me pregunto, por qué no tenemos más sudamericanos como antes, como muchos años atrás. En mi época teníamos muchos futbolistas, cuando yo estaba Giovane Élber, Claudio Pizarro, Roque Santa Cruz. Teníamos muchos, había bastantes sudamericanos.



He hablado con algunas personas, como los factores de adaptación que sufren los jugadores. Mira que estos que solo teníamos en Sudamérica no es así ahora, esos que están en Europa con muchos otros países que abrieron el mercado. Para dar un ejemplo, Marruecos. No se pensaba que iban a tener un jugador con potencial, ahora los hay.



He hablado con James, cuando llegó a Múnich, le dije que tenía que aprender la lengua, la cultura para así quedarse. Ha sufrido con esos temas, por esto tuvo esa secuencia de juego deseada. Es un muy buen jugador, pero los factores de adaptación influyeron en que no se quedara más tiempo allí.



Eliminación de Brasil en Catar: tenía mucha confianza en este equipo, porque he visto un equipo con ganas de ganar, de vencer. Un equipo comprometido con el entrenador, pero el fútbol tiene algo que no tienes como hablarlo o calcularlo. Una falla y estas afuera, vivimos ahí un partido que no esperábamos que Brasil sufriera para ganarlo.



Ahora tenemos que tener paciencia, porque el próximo Mundial habrá muchos jugadores jóvenes, otros que estuvieron en Catar. Tenemos un periodo difícil para la Selección Brasil.