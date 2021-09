¡Fin de semana movido! Eliminatorias en Suramérica, Europa y la Liga 

Con las ligas europeas ausentes, la agenda futbolera del fin de semana se centra en las selecciones nacionales. Tanto en Sudamérica como en Europa se esperan duelos vibrantes. Así mismo, la liga colombiana y argentina no descansan y dicen presente.



Por lo anterior, en FUTBOLRED lo invitamos a que se programe con los mejores partidos del sábado y domingo:

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE



Eliminatorias Europeas



Países Bajos vs Montenegro

1:45 p.m.



Ucrania vs Francia

1:45 p.m.



Eslovaquia vs Croacia

1:45 p.m.





Liga BetPlay



América vs Quindío

4 p.m.



Equidad vs Jaguares

6:05 p.m.

​

​

Superliga Argentina

​

​Rosario Central vs Boca Juniors

6:15 p.m.





Liga Femenina



Santa Fe vs Nacional

8:10 p.m.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE



Eliminatorias Europeas



Inglaterra vs Andorra

11 a.m.



España vs Georgia

1:45 p.m.



Alemania vs Armenia

1:45 p.m.



Suiza vs Italia

1:45 p.m.



Bélgica vs República Checa

1:45 p.m.





Eliminatorias Sudamericanas



Brasil vs Argentina

2 p.m.



Ecuador vs Chile

4 p.m.



Uruguay vs Bolivia

5 p.m.



Paraguay vs Colombia

5 p.m.



Perú vs Venezuela

8 p.m.





Liga BetPlay



Once Caldas vs Bucaramanga

11 a.m.



Pasto vs Cali

1 p.m.



Medellín vs Santa Fe

3 p.m.



Alianza vs Nacional

8:10 p.m.





Superliga Argentina

​

Racing vs Banfield

5 p.m.



River Plate vs Independiente

7:15 p.m.



