Paraguay no pudo con Perú: pálido empate en inicio de Eliminatorias

Paraguay y Perú dieron inicio de manera oficial las Eliminatorias al Mundial 2026 y en territorio guaraní, los locales esperaban hacerse fuertes para empezar con pie derecho su camino hacia la cita mundialista.

Pese a que los paraguayos entraban como favoritos, no lograron en cancha demostrarlo y de a poco vieron cómo los peruanos les hicieron la vida imposible al cerrarle los espacios. Al final, se repartieron puntos al empatar sin goles.



El partido en el primer tiempo no tuvo muchas ocasiones de gol y el juego en el mediocampo se sintió, donde los peruanos se resistieron, pero cometieron faltas, llenándose así de tarjetas amarillas y antes del descanso Luis Advíncula vio la roja por doble amonestación.



En el complemento el partido no cambió mucho y pese a que Paraguay tenía un hombre de más, no logró descifrar de manera rápida el sistema defensivo que le planteó Perú.



Miguel Almirón quizá fue el hombre distinto y el que tenía la posibilidad de abrir el marcador, pero su talento no fue suficiente en una muy opaca selección paraguaya que no mostró su mejor cara en el estadio Antonio Aranda.



Al final, el partido terminó con un pálido empate sin goles y sin duda el que se llevó el mejor premio fue Perú, que logró sumar de visitante con un expulsado. Los paraguayos parece que no han mejorado mucho y sí que han comenzado complicada su camino al Mundial 2026.



En la próxima jornada, Paraguay visitará a Venezuela y Perú recibirá en Lima a la siempre temible, Brasil.