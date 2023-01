¡Paraguay eliminó a Perú y clasificó! Primer invitado al hexagonal

Paraguay tenía la oportunidad de confirmar su primer paso al hexagonal final en busca de uno de los cuatro boletos para el Mundial que se disputará en Indonesia. Por su parte, Perú debía resurgir tras dos derrotas y si volvía a caer, sellaría su eliminación. Así fue. Los rojiblancos aprovecharon una acción colectiva que terminó en una gran conquista de cabeza para decir presentes en la siguiente ronda donde esperarán cómodos descansando en la próxima jornada. Los incas se despiden con antelación sin aspiraciones de clasificar.

Apenas empezó el compromiso, Paraguay tuvo la primera acción sobre los diez minutos. Segovia, Diego González, Allan Wlk se encargaron de atacar y rápidamente tuvieron una llegada con un centro que Diego remató por encima con una volea peligrosa tras el envío de Segovia. Sin embargo, y en un tiempo sin muchas emociones y de poca intensidad en ambos arcos, Perú se animó a llegar al pórtico paraguayo con el goleador Diether Vásquez quien le marcó a Colombia. La defensa rojiblanca cerró bien la acción.



No pasaron muchos minutos después cuando a los 34', cuatro después de la primera de Perú, Paraguay abrió el marcador con Diego González tras cabecear un centro de Segovia por la derecha. A falta de escasos segundos para que acabara la primera parte, Leonardo Rolón disparó por encima del larguero.



Ya en el complemento, no hubo muchas acciones que pudieran cambiar el resultado. Perú igual lo intentó con un envío al área de Catriel Cabellos a Aguilar que salvó con facilidad Ángel González. Ese ángel que casi termina en enemigo propio de los paraguayos en un rechace que pegó en Diether Vásquez que no pudo rematar en segunda instancia y González salvó el intento.



Paraguay lució tranquilo aunque fue Perú quien intentó romper el pórtico paraguayo. Diego González remató de lejos y pasó apenas por arriba su intento. Sobre el final, fue Kluiverth Aguilar quien inquietó a Ángel González desde arriba. Milagroso manotazo del arquero paraguayo que salvó al córner. La albirroja clasificó al hexagonal y descansará en próxima fecha. Perú enfrentará a Argentina, peor ya está eliminado.