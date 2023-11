¿Todo juega para Colombia? Paraguay confirma una baja muy sensible

Parece una coincidencia astral: las figuras de los rivales de la Selección Colombia se siguen cayendo de las convocatorias en esta doble jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Primero fue Neymar el que dejó a Brasil, rival del próximo 16 de noviembre en Barranquilla, sin su capitán tras lesionarse de gravedad en la pasada jornada contra Venezuela, lesión que lo llevó al quirófano y lo sacará de carrera por cerca de ocho meses.

​

Y ahora es Paraguay el que reporta una baja muy sensible: Miguel Almirón, jugador de Newcastle y la máxima figura del equipo, no estará contra Chile ni contra Colombia, en Asunción, el 21 de noviembre.



"El cuerpo médico de la Selección Nacional comunica que, según el reporte por parte del Newcastle, el jugador Miguel Almirón sufrió una lesión muscular grado 1 del bíceps femoral del muslo derecho por lo que no podrá formar parte del próximo combo clasificatorio", informó la AFP.

​

Colombia, en cambio, llega con casi todos sus jugadores titulares habilitados y motivados por ganar en una plaza en la que tradicionalmente se dan buenos resultados. ¿Todo está dado para los seis puntos? Eso solo se puede decir en la cancha.