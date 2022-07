¡Paraguay llega golpeada! Bajas sensibles por COVID-19 previo a Brasil

Con la Copa América Femenina buscando desenlace y con Colombia ya instalada en la final del certamen, esperan a su rival que saldrá de la llave entre Paraguay y Brasil que definen su paso el martes 26 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, ciudad que también acogerá el último partido.

A Paraguay le tocará medirse con la escuadra favorita de esta Copa América Femenina, sí, esa que ha reinado la mayoría de las competencias sudamericanas, perdiendo solo una en 2006 que quedó en manos de Argentina. A las guaraníes les pesa jugar estas instancias, pues apenas es la segunda vez que pasan la fase de grupos en la historia del certamen.



Lice Chamorro fue una de las piezas fundamentales en el partido definitivo ante Ecuador. Un gol de la volante sobre el final le permitió asegurarse aún más en la segunda posición acompañando a Colombia en la semifinal. Sin embargo, deberán enfrentar al coco más complicado del torneo. Marcello Frigério perderá a Chamorro y a tres jugadoras más en esta llave ante la ‘Canarinha’.



No solo Lice Chamorro se perderá el partido. A la volante del Alavés la acompañan otras figuras, una de ellas, una referente en la zaga defensiva como Limpia Fretes, lateral izquierda. Como si fuera poco, Camila Arrieta, que también hace las veces por esa banda tampoco podrá ser de la partida, y la mediocampista, Lourdes González es otra que no estará disponible.



El COVID-19 sigue haciendo sus estragos en la fase semifinal. Primero fue con Argentina en el que Aldana Cometti no pudo estar ante Colombia, y ahora, Paraguay no podrá contar con Lice Chamorro, Limpia Fretes, Lourdes González y Camila Arrieta por resultados positivos del contagio. A su vez, sería difícil que puedan llegar para el siguiente partido que será contra las colombianas o frente a la albiceleste en la final o en el tercer y cuarto puesto.