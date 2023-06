Paolo Guerrero vuelve al ruedo: citados en Perú ante Corea y Japón

El delantero Paolo Guerrero, jugador del Racing argentino, fue convocado este viernes a la selección de

fútbol de Perú para los partidos amistosos que la Blanquirroja jugará este mes frente a Corea del Sur y Japón.



Guerrero aparece como la principal novedad de la lista de convocados presentada por el seleccionador Juan Reynoso, quien sorprendió al dejar fuera al centrocampista Renato Tapia, del Celta español, y al media punta André Carrillo, del Al-Hilal saudí.

El capitán y goleador histórico de Perú, de 39 años, regresa a la selección peruana tras un año y ocho meses de ausencia, ya que jugó por última vez el 7 de octubre de 2021, en la victoria por 2-0 sobre Chile, en un partido de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.



"Paolo, como lo comenté hace bastante tiempo, no necesita carta de presentación, viene a competir porque esa es su esencia", remarcó Reynoso en una rueda de prensa antes de afirmar que en una visita que hizo la semana pasada a Argentina lo vio "entrenar y jugar 90 minutos".



Añadió que, tras conversar con el delantero, determinó que "él tiene claro que quiere estar en la selección" y regresará "a competir y recuperar el tiempo perdido".



"Seguro va a volver a ser el capitán y referente. Me dio gusto verlo después de años, y verlo bien. Se le ve pleno y contento", comentó.



El seleccionador también explicó que aceptó un pedido "personal familiar" de Tapia para no tomarlo en cuenta en esta convocatoria, pero dijo que espera que para la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, que comenzarán en septiembre, "esté como siempre, intentando dar lo mejor de su rendimiento".



En el caso de Carrillo, indicó que "a diferencia de muchos jugadores de la lista, este año ha jugado tres torneos", por lo cual ha decidido darle vacaciones. "Ha jugado la Copa del Rey de Arabia, la Copa Asiática y su torneo local, y en esa suma de partidos, con todo lo que implica lo físico y el estrés emocional, no le han dado vacaciones", acotó.



En la lista también se incluyó el ingreso del defensor Jhilmar Lora, del Sporting Cristal, el regreso del experimentado creativo Christian Cueva, del Alianza Lima, así como la ratificación del delantero Gianluca Lapadula, el máximo goleador de la Serie B italiana de este año con el Cagliari.



Perú jugará el próximo 16 de junio frente a Corea del Sur, en Busan, y luego visitará a Japón en la ciudad de Suita, el 20 de junio.