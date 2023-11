Eliminatorias dejaría otro DT descabezado: estaría tomada la decisión

Terminó la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y luego de conocerse los resultados de las selecciones, hubo unas que no salieron bien libradas, como el caso de Perú, quienes apenas empataron 1-1 contra Venezuela en Lima.

De igual manera, Perú no tuvo su mejor rendimiento en esta doble jornada de noviembre, pues perdió contra Bolivia y están en la última posición de las Eliminatorias con apenas 2 puntos. Además, acumula una racha de siete partidos sin conocer la victoria.



Tras esos malos resultados, la Federación Peruana de Fútbol ya tendría decidido rescindirle el contrato a Juan Reynoso, pero según la prensa peruana, el técnico no quiere dejar el cargo, pero todo parece indicar que no le darían más chances de dirigir el seleccionado.



😳❌ 𝗔𝗨́𝗡 𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗬 𝗔𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗢: La FPF ya decidió tomar acciones para que Juan Reynoso deje de ser el entrenador de la Selección Peruana; sin embargo, desde el entorno del entrenador mencionan que el ‘Cabezón’ no se quiere bajar del barco porque nunca lo hizo en ninguno… pic.twitter.com/tGFNnSvhmI — Pase Filtrado (@pasefiltradope) November 22, 2023



​Por ahora, su salida no está asegurada, pero de dejar el cargo como director técnico, Reynoso se iría con 14 partidos dirigidos entre amistosos y Eliminatorias, pero de todos ellos, apenas consiguió cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, significándole un bajo rendimiento de 35 por ciento.



Los próximos partidos de Perú en Eliminatorias serán hasta septiembre de 2024 contra Colombia de local y luego tendrá que visitar a Ecuador en la altura.