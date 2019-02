¿Sinceridad o imprudencia? El polémico estilo de Juan Carlos Osorio 

"Estoy aquí para dejarles saber a todos que de mutuo acuerdo con la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) y por razones familiares propias, desafortunadamente, no puedo continuar en el cargo como seleccionador nacional de Paraguay".

Así, nada más, terminó el breve ciclo de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección de Paraguay. El domingo dijo que seguía y tres días después se arrepintió y alegó razones personales que no explicó.



Volvió de acompañar a su hijo a una prueba en Argentina y simplemente se despidió, aunque se presentó en el sorteo de la Copa América con la idea de un proyecto "a largo plazo", dijo. ¿Qué pasó? La prensa paraguaya alude a una presunta exigencia económica del entrenador, quien esperaba que la firma de su contrato, este semana, incluyera el salario retroactivo por los 5 meses que estuvo como seleccionador y una cantidad adicional para su cuerpo técnico, que nunca llegó a conformar oficialmente. La versión no fue confirmada por ninguno de los protagonistas.



Lo cierto es que se fue prácticamente antes de empezar y dejó al equipo sin rumbo, a pocos días de los compromisos amistosos pactados con Perú en Nueva Jersey (22 de marzo) y México en Santa Clara (26). Eso por no mencionar la Copa América, en junio próximo.



Cayeron mal sus constantes comentarios sobre su sueño de dirigir a la Selección Colombia, a la que esperó y esperó a tal punto de exasperar a líderes paraguayos como José Luis Chilavert, quien no pocas veces pidió que se fuera de una vez si no estaba comprometido.







¿Una polémica costumbre?



El asunto es que esta no es la primera vez que Osorio deja un proyecto abandonado por irse a otro sin dar mayores explicaciones y dejando esa idea de desapego de la que hablaba Chilavert.



Salió de Millonarios en 2007, después de dirigir 48 partidos y tener pleno respaldo, para dirigir a Chicago Fire de la MLS. PEro apenas duró 15 partidos y firmó por New York Red Bulls, donde ya había sido asistente técnico y tenía buenas relaciones. En Chicago se dijo que desconocían los arreglos privados y lamentaron su inesperada salida.



Una vez allí dirigió 52 partidos y, después de ser el mejor en el Campeonato de la Conferencia Oeste y finalista de la MLS, aceptó la oferta de Once Caldas, equipo que le dio su primer título como DT, en 2010. Estando allí recibió la oferta de Honduras, que no encontró como prolongar para no salir en medio de un torneo del equipo de Manizales y finalmente ese país lo descartó.



Entonces, otra vez de repente, empacó maletas y se fue a Puebla, en 2012, donde apenas dirigió 11 partidos, con saldo de dos empates y siete derrotas (cinco de ellas de manera consecutiva).



Las puertas de Atlético Nacional se abrieron y no dudó en salir de México y firmar con el club donde pasó su etapa más larga: tres años, con 6 títulos y el subcampeonato de la Copa Sudamericana.



Estaba inmerso en el diseño del centro de entrenamiento cuando repentinamente, en 2015, resolvió que de nuevo era hora de irse, esta vez al Sao Paulo de Brasil. Dirigió apenas 28 partidos (12 victorias, 7 empates y 9 derrotas) y otra vez corrió, esa vez al llamado de la Selección de México.



Con al selección de México, a la que llegó el 18 de junio de 2015, pasó angustias como la goleada 7-0 de Chile, tras el cual fue ratificado, y días felices como la clasificación anticipada al Mundial de Rusia y la victoria contra Alemania. Pero su equipo volvió a quedar eliminado en octavos de final -como ya es histórico en ese país- y a pesar de la oferta para que siguiera dijo no, aparentemente porque esperaba el llamado de la Selección Colombia que nunca llegó.



El 3 de septiembre de 2018, Osorio fue nombrado como director técnico de la selección nacional de Paraguay, cargo que ejerció con intermitencias, viajes constantes al país, alusiones permanentes a sus ganas de reemplazar a Pékerman y un resultado que se ha vuelto característico: deshacer el acuerdo.