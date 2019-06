El elogio de Tabárez a 'Bolillo': 'Ha hecho historia con su fútbol'

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, destacó este martes en una conferencia de prensa el buen trabajo del técnico de Ecuador, el colombiano Hernán Darío Gómez, quien "ha hecho su historia en el fútbol". "Sus equipos siempre son duros, son fuertes y bien parados", subrayó el técnico celeste respecto al trabajo del 'Bolillo'.

Ecuador será el primer rival de Uruguay en la Copa América que se jugará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio. Estos equipos se verán las caras el 16 de junio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.



"A la hora de enfrentarnos vamos a tener que limitar los puntos fuertes que tengan, y tratar de imponerle alguno de los que posiblemente tengamos nosotros", sentenció Tabárez. Por otro lado, el entrenador hizo hincapié en la paridad que existe entre los equipos que disputarán el máximo torneo continental.



"Es un hecho que ciertas distancias que hubo en otro momento, en épocas pasadas, ahora no se dan así", puntualizó. Respecto de eso, Tabárez alabó el crecimiento que tuvo Venezuela y el encuentro amistoso que jugó Bolivia el pasado 2 de junio ante Francia. "Decir que algún equipo está por encima y darlo como una cosa irrevocable es muy arriesgado", apuntó 'el Maestro', quien agregó que Uruguay irá a la copa "con espíritu positivo, pero sin euforias infundadas".



Finalmente, el técnico de 72 años detalló que en el primer día en el que se entrenó Luis Suárez aprovechó para dialogar con el delantero sobre cosas que se hablan cuando hace tiempo uno no está personalmente con alguien, como la familia y los hijos. Respecto de la lesión que tuvo el delantero del Barcelona, Tabárez señaló que lo importante es que los jugadores que estuvieron sentidos "estén al máximo de condiciones" para la copa y que hasta el momento "está marchando todo muy bien".



Por su parte, el centrocampista de la selección Matías Vecino expresó en la conferencia de prensa que los equipos a los que se medirá la Celeste son "competitivos" y que el grupo es "parejo". Para el jugador del Inter de Milán, Japón es un equipo "muy dinámico, que juega muy bien" y ya dejó demostrado eso en el pasado Mundial. Además, Vecino aseveró que Chile no ha tenido tanta renovación, por lo que mantiene el mismo equipo de los últimos años, con el que se consagró bicampeón de América, y Ecuador cambió de entrenador por lo que hay que ver "cómo se prepara". Respecto de su selección, señaló que tiene "muy buen equipo" y que la idea es poder estar en la definición del torneo.