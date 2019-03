Higuaín renuncia a Selección Argentina: 'pueden dejar de preocuparse'

La relación de Gonzalo Higuaín con la Selección Argentina, después de muchos éxitos y no pocos sinsabores, ha terminado.

Así lo anunció el propio jugador en entrevista con el programa 90 Minutos de FOX: "Sí hable con Scaloni y le hice saber mi punto de vista, la Selección ya está, quiero disfrutar e mi familia... Ya se pueden dejar de preocupar por si estoy o no, para alegría de muchos no juego más en la Selección".



Sus mensajes fueron directos: "Los que me criticaron seguro gritaron el gol con Bélgica"; "Fracasar es no clasificarse a un Mundial, ¿pero ir a tres finales? Fracasar es una palabra enorme"; "Siempre dí todo lo que pude en la Selección".



Y apuntó directo a la crítica, que fue implacable por sus fallos en momentos definitivos: "Que alguien juzgue tu trabajo día a día, que digan este tipo no sirve, sos un fracasado... Respeto la crítica pero la constructiva, la que te hace crecer, te ayuda a mejorar. Cuando después de todos los goles que metiste, aguantar que te critiquen lo que no es futbolístico... Puedo compartirlo o no, pero herir para defenestrar y hacer sentir mal al otro es la crítica que no ayuda".







Al ser preguntado sobre las razones por las cuales la Selección que él integró falló en dos finales de Copa América y otra en un Mundial (Brasil 2014), el 'Pipa' sentenció: "La fácil es decir que faltó meter más goles que el contrario. Y es la verdad. Pero nos faltó creer más en nosotros... Lamentablemente las tuve yo (las opciones de gol para ser campeón) y por eso me caen los dardos, qué voy a hacer. Pero nadie valora el proceso para llegar a esas finales. Sufrir un palazo y volver a levantarse y llegar a otra final, no sé si hay otras selecciones que lo hayan hecho".



Lo de Rusia (eliminación en octavos de final) es un capítulo aparte: "Siempre quisimos hacer lo mejor por la Selección, queríamos usar la última bala y salió el tiro por la culata, salió mal. Respeté las decisiones del técnico, el deseo era jugar pero una vez estás afuera te queda mirar adelante, ser positivo, pensar que en la siguiente fase podías estar... ayudar".



Ahora, Higuaín dice sentirse más tranquilo, con la calma suficiente para tomar decisiones y apoyar a su Selección a la distancia: "Hay que disfrutar la vida,lo otro importa pero no es lo más importante".